В округе Серебряные Пруды 9 декабря отключат свет в двух населённых пунктах

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Временное отключение электроэнергии в связи с проведением плановых ремонтных работ планируется провести в двух населённых пунктах городского округа Серебряные Пруды в понедельник, 9 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на компанию «Россети Московский регион».
«Отключение электричества будет проводиться с 8:00 до 17:00 на период не более двух часов в садоводческом товариществе «Совхозный», расположенном на территории посёлка Успенский, и на Юбилейной улице в микрорайоне Южный села Узуново», — говорится в сообщении.На территории, которую затронет отключение электроэнергии, проживают 1427 человек и расположен один социально значимый объект.
Ранее сообщалось, что на дорогах городского округа Серебряные Пруды с начала недели проводятся массовые проверки в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».
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Лев Каштанов