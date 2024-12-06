Для детей с ОВЗ в Серебряных Прудах провели урок по безопасности на дорогах

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Урок-игру по безопасности дорожного движения провела сотрудница Госавтоинспекции Серебряных Прудов в отделении реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Инспектор в игровой форме разобрала с ребятами вопросы относительно безопасного пребывания в дорожно-транспортной среде, а также предложила им нарисовать рисунки по правилам дорожного движения», — говорится в сообщении.Занятие завершилось показом тематических мультфильмов, герои которых попадали в различные сложные ситуации на дорогах.
Ранее сообщалось, что для посетителей парка культуры и отдыха «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды 7 декабря будет организован шашечный турнир и настольные игры.
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