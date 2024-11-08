Серебрянопрудский хирург Гагарин победил в конкурсе «Народный доктор»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды
Хирург из Серебряных Прудов Виталий Гагарин победил в подмосковном конкурсе «Народный доктор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа по итогам народного голосования.
«Победу одержал заведующий хирургическим отделением, хирург, врач высшей квалификационной категории Виталий Иванович Гагарин. Коллектив Серебряно-Прудской больницы от всей души поздравляет его с заслуженной победой. Желаем дальнейших успехов в работе. Благодарим всех участников голосования за поддержку и доверие к нашим специалистам», – отметили в администрации.Голосование за «Народного доктора» стартовало в Подмосковье в начале октября и завершилось 6 ноября. Выбрать лучших детского и взрослого врачей любой специальности можно было на портале «Добродел». В конкурсе участвовали более 26 тыс. медиков разных специальностей.
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Лора Луганская