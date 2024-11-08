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Серебрянопрудский хирург Гагарин победил в конкурсе «Народный доктор»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

Хирург из Серебряных Прудов Виталий Гагарин победил в подмосковном конкурсе «Народный доктор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа по итогам народного голосования.


«Победу одержал заведующий хирургическим отделением, хирург, врач высшей квалификационной категории Виталий Иванович Гагарин. Коллектив Серебряно-Прудской больницы от всей души поздравляет его с заслуженной победой. Желаем дальнейших успехов в работе. Благодарим всех участников голосования за поддержку и доверие к нашим специалистам», – отметили в администрации.
Голосование за «Народного доктора» стартовало в Подмосковье в начале октября и завершилось 6 ноября. Выбрать лучших детского и взрослого врачей любой специальности можно было на портале «Добродел». В конкурсе участвовали более 26 тыс. медиков разных специальностей.

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#хирург
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Детский центр в Красногорске принял уже 2,5 тыс. машин скорой помощи
08 ноября 2024, 14:37

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля принял уже 2,5 тыс. автомобилей скорой помощи с 25 сентября, когда он начал принимать экстренных пациентов от бригад СМП. Об этом говорится в телеграм-канале центра.
«Мы встретили уже 2,5 тыс. машин скорой. Юбилейным случаем стал острый аппендицит, с которым обратилась 15-летняя Арина. Наши специалисты готовы помощь всем маленьким пациентам, нуждающимся в лечении», – отметили в клинике.
Ранее сообщалось, что подмосковная скорая доставила в центр в Красногорске из Лотошинской больницы девочку с подозрением на острый аппендицит. Доставку осуществила бригада из Волоколамска – фельдшер Иван Криволапов и водитель Андрей Солодухин.
«Страшно не было, ехали с мигалками. Сирены я не слышала, не знаю, была ли она – я была в наушниках. Рядом была мама и доктор Иван. Они меня поддерживали. Привезли быстро и хорошо», – рассказала сама Арина.
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь там будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

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#московская область
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В детском центре в Красногорске подростку устранили деформацию грудной клетки
08 ноября 2024, 14:00

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля устранили подростку воронкообразную деформацию грудной клетки. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
В центр поступил 14-летний мальчик с деформацией грудной клетки 2-3 степени. Врачи провели малоинвазивную операцию – торакапластику. Для этого понадобилось сделать два небольших разреза с двух сторон. Над рёбрами и за грудиной установили титановую пластину-распорку. Она помогла вытолкнуть грудь вперед и зафиксировать её в правильном положении. Результатом стало полное выправление грудины.
«Пластину нужно будет носить четыре года и ежегодно консультироваться в нашем центре. Однако лечение не ограничивает ребёнка в занятиях спортом и в обычной жизни. Позже мы удалим пластину, и грудь сохранит правильное физиологическое положение», – пояснил заведующий отделением детской хирургии №2 ДКЦ Никита Степаненко.

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Ранее сообщалось, что Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

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#дкц
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#подмосковье
#московская область
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Вирус Коксаки зафиксирован в дошкольном учреждении Краснодара
Мама двоих детей из Краснодара раскрыла детали болезни вирусом Коксаки своих детей
08 ноября 2024, 11:42

Фото: iStock/thebaikers

В одной из семей города Краснодар срезу двое детей заболели вирусом Коксаки. Мать маленьких пациентов рассказала о клинической картине заболевания в Telegram-канале «RT на русском».
Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов. Свое название они получили из-за того, что размножаются преимущественно в желудочно-кишечном тракте. Однако воспаление в органах пищеварительной системы энтеровирусы вызывают редко — как правило, они перемещаются по организму с кровью и инфицируют другие органы.

«Сначала кашель и насморк, затем сыпь на стопах, ладонях, во рту, температура до 38 градусов и рвота по ночам», — так описала симптомы вируса Коксаки Марина из Краснодара.

Симптомы вируса Коксаки приявляются в виде общего недомогания, лихорадки, появления сыпи из мелких пузырьков на руках, ногах, болью в горле, отказом от еды и питья. Заразиться вирусом можно как при прямом контакте с заболевшим, так и через предметы общего пользования. По словам мамы, инфицирование произошло в детском саду, который посящают ее дети.

«Дети заражают друг друга в саду — сейчас инфицированы минимум три ребёнка из группы», — утверждает мама малышей.

Вирусом Коксаки чаще всего болеют дети до 10 лет. Из-за несовершенства иммунной системы дети являются более уязвимыми к данному патогену. Вирус легко распространяется при частом контакте с другими детьми в детских садах, школах, на игровых площадках.

Заболеть могут и взрослые. У них инфекция обычно протекает в более лёгкой форме и сопровождается симптомами, похожими на обычную простуду: повышением температуры тела, болью в горле. У пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом вирус может вызвать тяжёлое течение и опасные осложнения (воспаление сердечной мышцы, мозговых оболочек).

Для профилактики вирусной ифекции необходимо соблюдать правила личной гигиены, проводить термическую обработку продуктов, децизфекцию поверхностей и изолировать инфицированных пациентов.


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#дети
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У жительницы Подмосковья раковая опухоль «съела» два пальца на руке
08 ноября 2024, 11:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

83-летняя женщина с гигантской опухолью на кисти левой руки поступила в Московский областной онкологический диспансер, новообразование пришлось удалить вместе с двумя пальцами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Женщина рассказала, что заметила опухоль два года назад, однако к врачу обратилась только тогда, когда поражение распространилось на всю кисть и стало мешать в повседневной жизни. Обследование показало, что опухоль является саркомой.

«Опухоль занимала всю область второго и третьего пальцев. Они были поглощены ею, поэтому спасти их было невозможно. В ходе операции мы удалили два пальца вместе с опухолью, чтобы предотвратить метастазирование. Благодаря использованию новейшего оборудования и современных стандартов лечения нам удалось сохранить двигательную функцию кисти», — рассказал врач-онколог отделения №6 регионального онкодиспансера Олег Гузюк.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операция прошла успешно, осложнения в послеоперационный период также не возникли. Пациентку уже выписали домой.

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«Пусковой механизм»: нарколог Холдин раскрыл связь между алкоголем и шизофренией
08 ноября 2024, 11:16

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Алкоголизм нередко сочетается с психическими заболеваниями, утяжеляя состояние пациентов, при этом есть вероятность, что именно спиртное провоцирует развитие душевных недугов. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Согласно научным данным, алкоголизм, возникновение шизофрении и других психических заболеваний имеет генетическую предрасположенность. Существуют теории о том, что алкоголизм и наркотики являются «пусковым механизмом» в развитии шизофрении и других психических заболеваний», — сказал Виталий Холдин.
Он также рассказал, что среди людей с алкоголизмом шизофрения встречается в разы чаще, чем в среднем у населения, а наибольший процент заболевания шизофренией отмечается у наркозависимых.

Холдин добавил, что употребление алкоголя изменяет течение шизофрении и различных неврозов, делает его тяжелее, а лечение становится гораздо более сложным.

Нарколог отметил, что выявленная взаимосвязь между спиртным и психическими заболеваниями показывает, насколько важно исключить из жизни алкоголь, в том числе и для того, чтобы потенциально возможные болезни не стали реальными.

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#алкоголизм
#алкоголь
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#минздрав мо
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Орехово-зуевские врачи удалили пациенту две кисты с 400 миллилитрами жидкости
07 ноября 2024, 21:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы избавили пациента от 400 миллилитров жидкости в области паха. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение поступил 70-летний мужчина с сильно увеличенной мошонкой и жалобами на дискомфорт. Диагностика выявила у него две крупные кисты придатка яичка по 8-9 см каждая.

Такое заболевание представляет собой доброкачественное кистозное новообразование. При своевременном лечении оно не опасно для жизни и репродуктивной функции.
«Особенностью этого случая было наличие нескольких крупных кист в мошонке. Обычно они меньше. Во время операции мы убрали оба образования, не повредив тонкую оболочку кисты. Это гарантирует отсутствие повторения заболевания у пациента», – рассказал врач-уролог-андролог Никита Наумов.
Он добавил, что врачи использовали специальный операционный микроскоп и современный синтетический рассасывающийся шовный материал.

Через несколько дней пациента выписали домой под амбулаторное наблюдение врачей поликлиники. Он вернулся к обычной жизни и говорит, что уже ждёт пляжного сезона.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
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#московская область
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Россиянам раскрыли, как проще отказаться от сладкого
Диетолог Журавлева: От сладкого можно отказаться с помощью стевии и мёда
07 ноября 2024, 20:08

Фото: iStock/Alter_photo

Диетолог Полина Журавлева заявила, что ограничить потребление сахара полезно для здоровья, а сделать это проще можно, заменив его на полезные альтернативы, такие, как стевия, эритриол, мёд и кленовый сироп.
«Высокое потребление сахара связано с рисками для здоровья, такими, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение состояния кожи и снижение уровня энергии. Как и с любой зависимостью, осознание этих рисков — первый шаг на пути к здоровым изменениям, а следующим этапом может стать замена сахара более полезными альтернативами», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

А врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов назвал способы не переедать, среди которых обозначил употребление стакана воды до приема пищи, кето-диету, осознанное питание, начало приёма пищи именно с зелёных овощей, добавки хрома для снижения чувства голода.

«Некоторые ароматы, например, мята или лаванда, могут играть роль в контроле аппетита и снижении чувства голода. И следите за цветом посуды: контраст между цветом тарелки и едой может влиять на количество потребляемой пищи. Выбирайте тарелки более темных оттенков для того, чтобы снизить шансы переедания», – добавил в беседе с Газета.ру Морозов.

Ранее врач-нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что мясные наваристые супы негативно влияют на работу организма.

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#диетолог
#питание
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#ожирение
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Сомнолог Золотарева объяснила вред алкоголя для сна
07 ноября 2024, 19:54

Фото: iStock/Motortion

Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева заявила, что алкоголь, а также иные стимуляторы, не улучшают сон, а наоборот – ухудшают.
По её словам, алкоголь снижает качество сна и увеличивает количество пробуждений.

«Алкоголь может вызывать сонливость и облегчать засыпание за счёт снижения активности нервных клеток. Но, несмотря на этот эффект, он ухудшает общее качество отдыха. Алкоголь сокращает фазу быстрого сна, вызывает прерывистость во второй половине ночи и частые пробуждения. Он может привести к проблемам с дыханием, таким как апноэ, из-за расслабления мышц горла», — пояснила в беседе с Газета.ру Золотарева.

А член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов, в свою очередь, обозначил вред, который может нанести постоянное использование берушей для сна.

«Из вредности можно выделить, во-первых, постоянное давление на кожу, если беруши подобраны неправильно. Это может приводить к раздражениям, болезненным ощущениям, образованию корок. Во-вторых, беруши нарушают эвакуацию серы из слухового прохода и могут способствовать образованию серной пробки, особенно если нарушена гигиена слухового прохода», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

Ранее врач-сомнолог, доктор медицинский наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с «Радио 1» сообщил, что нарушение сна может быть связано с сезонным эффективным расстройством или сезонной депрессией.

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#сон
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Съезд терапевтов Московской области собрал в МОНИКИ врачей из 14 стран
07 ноября 2024, 19:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области стартовал в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского. В этом году он проходит под девизом «Достижения медицинской науки – в практику».
«В этом году собрали представителей разных направлений медицины из 14 стран. Мы выносим на обсуждение методики, которые помогают уменьшить смертность населения, продлить пациенту жизнь. На съезде работают 18 секций по кардиологии, пульмонологии, эндокринологии, ревматологии, гематологии, неврологии и даже диагностике туберкулёза. Обсуждаем юридические и психологические вопросы, интересующие наших докторов», – сказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В съезде участвуют врачи-терапевты, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи общей практики, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, врачи скорой помощи, доктора из Австрии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Италии, Испании, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и Чехии.
«Это площадка для интересных дискуссий и продуктивного обмена опытом, дающая импульс специалистам к созданию новых успешных проектов. Надеюсь, что темы, которые сегодня и завтра будут обсуждаться, станут основой для укрепления и инновационного развития системы здравоохранения не только Московской области, но и всей нашей страны», – сказал замдиректора департамента медицинского образования и кадровой политики здравоохранения Минздрава России Алексей Ан.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Отдельный блок форума посвятили достижениям в эндокринологии. Участники обсуждали реализацию в Московской области федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом», новые подходы к лечению заболевания, особенности лечения пожилых пациентов. Особое внимание уделили важности диспанцеризации, в частности для людей с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Также участников форума ждал мастер-класс на тему «Цифровые технологии в профилактике развития сердечно-сосудистых осложнений», который провела замдиректора по образовательной деятельности, декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Татьяна Чернявская.
«Цифровая медицина сегодня становится лейтмотивом взаимодействия врачей и пациентов. Современные возможности позволяют беречь время и обеспечивать контроль над заболеваниями. В МОНИКИ работают лучшие эксперты в своих направлениях. Их мнения и рекомендации сегодня доступны как жителям Подмосковья, так и нашим коллегам со всей Московской области», – отметила Чернявская.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На секции «Неврология» специалистам рассказали об эффективности терапии у пациентов, страдающих эпилептическими приступами, организации медпомощи людям с патологией нервной системы. Рассмотрели случаи хронической ишемии головного мозга и когнитивных нарушений.

Кроме того, на форуме обсудили эффективность применения пробиотиков в гастроэнтерологии. Участников секции стоматологии, знакомили с цифровыми технологиями в имплантации зубов, методами реконструктивной хирургии, инновационными технологиями в ортодонтии, рассказали о бесплатном зубопротезировании в Московской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Также в рамках Съезда обсудили инновационные подходы к диагностике и лечению сердечно-сосудистой патологии.

Съезд проходит в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья». Организаторами выступают Ассоциация врачей-терапевтов и специалистов смежных специальностей, Минздрав Московской области и МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

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