Три представителя Подмосковья стали «Заслуженными работниками местного самоуправления»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Трём представителям Московской области присвоено почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления России». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства территориальной политики Подмосковья.
Звание было учреждено по инициативе Владимира Путина в этом году. Президент объявил об этом на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премии «Служение». Среди обладателей впервые присваиваемой государственной награды – представители Подмосковья.
Как уточнили в министерстве, почётного звания представители руководства региона удостоены за заслуги в развитии местного самоуправления в стране и многолетнюю добросовестную работу.
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«Согласно указу главы государства, награждаются первый замглавы городского округа Домодедово Марина Ведерникова, заместитель главы городского округа Серебряные Пруды Алексей Волков и председатель Совета депутатов городского округа Королёв Александр Ходырев», – говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, почётного звания представители руководства региона удостоены за заслуги в развитии местного самоуправления в стране и многолетнюю добросовестную работу.
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Лора Луганская