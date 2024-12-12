В Серебряных Прудах провели акцию «Безопасный переход»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Акцию, направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участим пешеходов, провели сотрудники Госавтоинспекции в городском округе Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Местом проведения акции «Безопасный переход» стал нерегулируемый пешеходный переход на улице Ленина. В ходе бесед с прохожими автоинспекторы призывали их быть крайне внимательными при пересечении проезжей части, так как необдуманные действия на дороге могут привести к самым тяжёлым последствиям. Профилактические беседы проводились также с водителями», — говорится в сообщении.В завершении бесед всем участникам акции раздали памятки по безопасности дорожного движения и светоотражающие элементы.
Ранее сообщалось, что 14 декабря в парке «Серебряный» откроют самоварную станцию.
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