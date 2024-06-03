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Врач Терлецкий рассказал, как уберечь детей от «асфальтовой болезни»

03 июня 2024, 16:32
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

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Заведующий отделением травматологии и ортопедии МОЦОМДа рассказал как обезопасить детей от «асфальтной» болезни. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С началом летнего сезона все чаще дети активно проводят время на улице катаясь на роликах и велосипедах. Но любой активный вид отдыха можно сделать безопаснее, выполняя ряд простых, но от этого не менее важных правил.

«Необходимо начинать обучение с базовых навыков, таких как торможение, маневрирование. Детям важно объяснить, почему кататься можно только на площадках, аллеях, и чем может грозить выезд на парковку или проезжую часть. Так же не следует забывать, что пешеходный переход называется так потому, что он для пересечения проезжей части пешком, а значит не нужно вылетать перед машиной на скорости на своем самокате, велосипеде или роликовых коньках. Далеко не все водители обладают молниеносной реакцией и машина не может остановиться мгновенно», — поделился врач — травматолог — ортопед Виталий Терлецкий.



Специалист добавил, что важно использовать все средства защиты: шлем, наколенники, налокотники и напульсники.

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#дети
#пешеходный переход
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#безопасность
Мытищинской больнице передали мобильный медицинский комплекс
03 июня 2024, 15:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Современный мобильный медицинский комплекс передали в распоряжение Мытищинской больницы, эта техника позволит повысить качество медобслуживания жителей отдалённых территорий муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
«В мобильном комплексе есть все условия, чтобы вакцинироваться, сделать электрокардиограмму, пройти осмотр у специалистов», — цитируются в сообщении слова заместителя главврача Мытищинской больницы по поликлинической работе Екатерины Сусловой.
Первыми пройти медосмотр в мобильном комплексе смогут жители деревни Протасово и соседних населённых пунктов. Врачи приедут к ним в четверг, 6 июня. Для того, чтобы попасть на приём, с собой нужно будет взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

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#мытищи
#медицина
#здравоохранение
#медосмотр
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650 человек проверили здоровье в подмосковных парках после возобновления акции
03 июня 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Здоровье в парках Подмосковья в минувшие выходные проверили 650 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Результаты обследований можно будет найти в личном кабинете пациента на портале «Здоровье». Следующая акция пройдёт уже в ближайшие субботу и воскресенье», – говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве информировали, что в Московской области возобновилось проведение профилактических осмотров на свежем воздухе. В минувшие выходные акция проводилась в 33 городских округах.

Акция «Проверь своё здоровье в парке» стартовала в 2022 году и оказалась очень востребованной. В прошлом году подобные профосмотры прошли почти 8 тыс. человек, поэтому было принято решение об их возобновлении.

В ходе осмотра пациенты могут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление. При обнаружении каких-либо патологий пациентов направят в поликлинику на углублённое обследование. Для прохождения профосмотра нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС.

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#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#медицина
#подмосковье
#московская область
#парки
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Подмосковный кардиолог Мравян объяснил, какие аритмии опасны для беременных
03 июня 2024, 14:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Нарушения ритма сердца как у мужчин, так и у женщин встречаются довольно часто. Аритмии возникают и у здоровых женщин, планирующих беременность, и у уже вынашивающих ребёнка, сообщил ведущий научный сотрудник МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского Сергей Мравян.
«К сожалению, многие кардиологи механически переносят знания о прогнозе аритмий у пожилых пациентов, отягощённых множественными заболеваниями, на беременных, не имеющих патологий. У последних аритмии часто даже не требуют лечения и не влияют на беременность», – отметил Мравян, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Как отметил профессор, особого внимания у беременных требуют только некоторые злокачественные аритмии, которые сочетаются с пороками сердца. В этих случаях во время беременности возможен подбор терапии. Лишь в редких случаях в лечении заболевания могут прийти на помощь кардиохирурги.

Мравян добавил, что, если выявленное у беременной пациентки нарушение сердечного ритма носит тяжёлый характер, она должна наблюдаться в родовспомогательном учреждении.

Как напомнили в министерстве, с 3 по 9 июня проходит Всемирная неделя сердечного ритма. Цель её проведения – обратить внимание на актуальность этой проблемы.

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#здоровье
#здравоохранение
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#московская область
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Раменские врачи вернули зрение мужчине, в глаз которого отлетел диск от болгарки
03 июня 2024, 12:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы вернули зрение пациенту, едва не потерявшему глаз из-за болгарки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В офтальмологическое отделение поступил 52-летний мужчина с травмой левого глаза. Как выяснилось, занимаясь дома ремонтом, он пользовался болгарской пилой без защитных очков. Во время работы диск от болгарки разлетелся, и одна часть попала мужчине в глаз. От сильнейшего удара мужчина резко начал терять зрение, глаз опух. К моменту поступления в стационар пациент почти ничего не видел.
«Мужчина поступил к нам с тяжёлой контузией левого глаза. У него развилось кровоизлияние в клетчатку, где проходит зрительный нерв. Острота зрения начала снижаться. Промедление грозило бы потерей зрения, поскольку из-за сдавливания зрительный нерв атрофируется. Мы провели пациенту дренирование орбиты и откачали кровь», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.
Благодаря своевременному обращению и успешной операции пациенту удалось восстановить зрение. Сейчас он уже выписан домой.

В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с инструментами.

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#пациент
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Горячая линия главврача в Подмосковье с начала года приняла более 100 тыс. звонков
03 июня 2024, 11:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Горячая линия главного врача в Московской области с начала года обработала более 100 тыс. звонков. Об этом рассказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Работает горячая линия в медицинских организациях региона. Пациенты могут позвонить на неё и задать интересующие вопросы, оставить отзыв или предложения.
«Пациенты наших медорганизаций должны оперативно получать интересующую их информацию. С начала года на горячую линию главного врача поступило свыше 100 тыс. обращений. А всего за два года её работы обработано свыше 400 тыс. звонков», – уточнил Сапанюк.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, позвонить на горячую линию можно по единому номеру 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора нужно набрать добавочный телефон, который соответствует определённой медицинской организации. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций и на информационных плакатах в поликлиниках. Единая линия функционирует по рабочим дням с 9 до 18 часов.

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#медицина
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#министр
#пациенты
#подмосковье
#московская область
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В Видном открыли Центр грудного вскармливания
03 июня 2024, 10:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Центр грудного вскармливания начал работать в Видновском перинатальном центре, женщины, ставшие мамами, смогут получить здесь консультацию и поддержку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Иногда новоиспеченная мама не всегда готова к активной лактации, кормлению грудью и часто у неё возникает много вопросов. Для того, чтобы вскармливание было оптимальным для ребёнка и комфортным для женщины, важно ей помочь», — сказала завотделением патологии новорождённых и недоношенных детей Видновского ПЦ Юлия Кузьминова.
В министерстве также добавили, что в Видновском перинатальном центре есть банк грудного молока: благодаря ему ценное питание, защищающее здоровье и помогающее формировать иммунитет новорождённых, круглосуточное получают малыши, находящиеся в отделениях реанимации.

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Онколог Черёмушкин перечислил первые симптомы опухоли мозга
02 июня 2024, 18:43

Фото: istockphoto/Liliia Bila

К первым симптомам начинающейся раковой опухоли мозга относятся ухудшающиеся зрение и координация, а также изменения внутричерепного давления. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Черёмушкин.
В разговоре с изданием «Вечерняя Москва» он рекомендовал обращать внимание на наличие таких сбоев в организме, так как они могут свидетельствовать о развитии опухолевых изменений. Впрочем, медик подчеркнул, что окончательный ответ может дать только магнитно-резонансная томография.

В случае наличия сомнений или подозрений на какие-либо симптомы следует обратиться к специалистам. Врач также посоветовал пройти полное обследование, так как опухоль мозга, как и любую онкологию, лучше обнаружить на ранней стадии, чтобы иметь больше шансов на благополучное лечение.

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#врач
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#симптомы
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Главный нарколог Подмосковья Холдин раскрыл механизм потери голоса из-за курения
31 мая 2024, 22:59

Фото: Istockphoto / fizkes

Курение негативно влияет на весь организм человека, в том числе и на голосовые связки. Из-за пристрастия к табаку можно даже потерять голос, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Под влиянием огромного количества ядов, которые содержатся в табачном дыме, голос становится хриплым и сиплым. Голосовые связки теряют эластичность, тембр голоса меняется. Когда человек курит, в гортани возникает хроническое воспаление, что приводит к сухому кашлю, сильной осиплости и искажению голоса», – пояснил специалист, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Он добавил, что электронные гаджеты по доставке никотина приводят к тем же последствиям.

Дополнительный вред наносит употребления алкоголя, который в совокупности с курением провоцирует развитие онкологических заболеваний полости рта и гортани. В результате человек может потерять не только голос, но и жизнь, заключил Холдин.

В ведомстве посоветовали тем, кто не можете сам бросить курить, обратиться в филиал Московского областного клинического наркологического диспансера в своём городском округе. Медики помогут справиться с никотиновой зависимостью.

Как напомнили в министерстве, сейчас в России проходит Неделя отказа от курения.

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#подмосковье
#здоровье
#здравоохранение
#курение
#нарколог
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Врач Серпуховской больницы дала советы, как пережить жару
31 мая 2024, 22:23

Фото: Istockphoto / nicoletaionescu

Перемены погоды и жара могут вызвать плохое самочувствие и усугубить хронические заболевания. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов, об этом предупредила врач-терапевт Серпуховской больницы Кристина Удод.
Ранее сообщалось, что столбики термометров в Московском регионе обновили температурный максимум с начала года, поднявшись до 30°С. В жару увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Людям, страдающим болезнями сердца, при жаре нужно строго следить за артериальным давлением и пить назначенные лечащим врачом лекарства.
«В жаркую погоду вдыхаемый нами воздух содержит меньше кислорода, поэтому происходит гипоксия. Кроме того, с потом выделяется большое количество жидкости, и происходит обезвоживание – из организма уходят электролиты. Это приводит к снижению сердечного ритма либо к усугублению имеющихся у человека проблем», – пояснила Удод.
Кроме того, когда организм теряет воду, кровь становится более густой. Поэтому пациенты с ишемической болезнью находятся в зоне риска, поскольку увеличивается риск образования тромбов.
«В жару стоит отказаться от всех сладких газированных напитков и от алкоголя. Они усугубляют нарушение водно-солевого баланса за счёт мочегонного действия и негативно влияют на нервную систему, что снижает критичность восприятия. Необходимо ограничить пребывание на улице, особенно под прямыми солнечными лучами, носить лёгкие головные уборы, пользоваться зонтиками», – добавила врач.
Кроме того, по её словам, в течение дня полезно принимать контрастный душ.

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#непогода
#врач
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#московская область
#здравоохранение
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