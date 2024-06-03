Врач Терлецкий рассказал, как уберечь детей от «асфальтовой болезни»

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Заведующий отделением травматологии и ортопедии МОЦОМДа рассказал как обезопасить детей от «асфальтной» болезни. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С началом летнего сезона все чаще дети активно проводят время на улице катаясь на роликах и велосипедах. Но любой активный вид отдыха можно сделать безопаснее, выполняя ряд простых, но от этого не менее важных правил.
Специалист добавил, что важно использовать все средства защиты: шлем, наколенники, налокотники и напульсники.
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«Необходимо начинать обучение с базовых навыков, таких как торможение, маневрирование. Детям важно объяснить, почему кататься можно только на площадках, аллеях, и чем может грозить выезд на парковку или проезжую часть. Так же не следует забывать, что пешеходный переход называется так потому, что он для пересечения проезжей части пешком, а значит не нужно вылетать перед машиной на скорости на своем самокате, велосипеде или роликовых коньках. Далеко не все водители обладают молниеносной реакцией и машина не может остановиться мгновенно», — поделился врач — травматолог — ортопед Виталий Терлецкий.
Специалист добавил, что важно использовать все средства защиты: шлем, наколенники, налокотники и напульсники.
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Мира Полтева