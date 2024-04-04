Спасатели ликвидировали подтопление автомобильного моста в Волоколамском округе

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Автомобильный мост через реку Большая Сестра подтопило в Волоколамском городском округе из-за весеннего разлива, последствия подтопления ликвидировали спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Резкое потепление и обильное таяние снега привели к подъёму воды в реке. В ходе патрулирования спасатели увидели, что из-за сильного течения русло реки под автомостом, ведущим в деревню Темниково, засорилось поваленными деревьями, корягами и прочим мусором. Из-за этого вода поднялась ещё выше и подтопила мост», — говорится в сообщении.Чтобы снизить уровень воды, спасатели разобрали получившуюся «плотину»: вытащили на берег крупные стволы, древесные обломки и мусор, благодаря чему восстановился беспрепятственный проток воды.
Читайте также:
В Солнечногорске спасатели потушили условный пожар в школе
В Подмосковье спасатели мониторят паводковую ситуацию
В Мытищах спасатели освободили девочку, застрявшую ногой в скамейке
Лев Каштанов