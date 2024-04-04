В Солнечногорске спасатели потушили условный пожар в школе

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в тушении условного пожара в школе округа Солнечногорск. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Учения проводились в Ложковской средней общеобразовательной школе.
Стоит отметить, что в тренировке участвовали три пожарные части и сотрудники федеральной противопожарной службы.
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«Оперативно прибывшие на место условного возгорания подразделения сформировали звенья газодымозащитной службы, провели разведку очага возгорания и поиск людей, а также вывели всех условных пострадавших в безопасное место. После успешно локализовали и ликвидировали условный пожар. В рамках тренировки были отработаны действия пожарных при тушении условного возгорания в здании школы и эвакуация пострадавших из задымленной зоны. Пожарно-тактические учения прошли успешно, персонал школы и огнеборцы справились с поставленными задачами», — поделился замначальника части Сергей Яшин.
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Мира Полтева