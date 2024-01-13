В Липецке увеличилось число оставшихся без отопления домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Из-за произошедшей аварии на теплосетях в Липецке 282 многоквартирных дома временно лишатся отопления и горячей воды, сообщила мэр города Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.
«На данный момент 282 дома остаются без отопления и горячей воды», — отметила мэр.По ее словам, все аварийные бригады задействованы для ликвидации повреждений магистрального трубопровода. Управляющие компании приступили к сливу теплоносителей внутридомовых сетей, чтобы предотвратить замерзание системы. Восстановление теплоснабжения в домах планируется к вечеру 13 января.
«К 20:00 специалисты АО „Квадра“ планируют завершить ремонт сети», — добавила Уваркина.13 января из-за предыдущей аварии на сетях теплоснабжения в Липецке остались без отопления 27 многоквартирных домов. Некоторое время спустя еще одна авария на теплосетях лишила горячей воды и отопления 40 многоквартирных домов.
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