В Сергиевом Посаде 13 июля ограничат проезд из-за спортивного мероприятия

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Полумарафон «Сергиевым путём» будет проходить в Сергиевом Посаде в субботу, 13 июля, на время забега проезд по некоторым улицам перекроют, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограничения будут введены на период с семи утра до четырёх часов дня. Проезда не будет на улицах Сергиевская и Карла Маркса, в Зелёном переулке, а также на проспекте Красной Армии от Новоугличского шоссе до Ильинской улицы», — говорится в сообщении.В период ограничений автобусы, следующие от автовокзала по направлению к центру Сергиева Посада, будут проезжать по улице 1-й Ударной Армии, а автобусы маршрутов №№7, 30, 36, 37 и 38 будут следовать в объезд через микрорайон Звёздочка.
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