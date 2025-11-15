В Сергиевом Посаде начали подготовку дорог к зиме: спецтехника выходит ежедневно

15 ноября 2025, 12:30

В Сергиевом Посаде готовят дороги к зимнему сезону

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

В Сергиевом Посаде стартовала плановая подготовка дорожной инфраструктуры к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа.







Специалисты служб благоустройства проводят уборку тротуаров и обочин, очищают лотки водоотведения и переоборудуют спецтехнику, чтобы с наступлением морозов и снегопадов движение по городу оставалось безопасным и бесперебойным.



По словам дорожного мастера МБУ «Благоустройство СП» Олега Головачко, ежедневно техника выходит на маршруты, очищает улицы от листвы и песка и промывает покрытия, преимущественно с помощью комбинированных дорожных машин.



Каждый день на дороги города выходит более 20 единиц спецтехники — среди них КДМ, тракторы-щётки, вышки, газели и погрузчики. Осенняя подготовка является важным и многоступенчатым процессом, требующим слаженной работы специалистов и техники.

