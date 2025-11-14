В Котельниках задержали приезжую, укравшую из гипермаркета 35 товаров
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина 35 товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги с охраняемого гипермаркета, расположенного в городском округе Котельники. Прибыв на место, росгвардейцы установили, что злоумышленница пыталась вынести за пределы кассовой зоны 35 неоплаченных товаров. Среди них были продукты и одежда общей стоимостью более 8 000 рублей.
Росгвардейцы немедленно задержали подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя уроженка одного из государств Средней Азии. Предполагаемую воровку передали полиции для дальнейшего разбирательства.
