В Котельниках задержали приезжую, укравшую из гипермаркета 35 товаров

14 ноября 2025, 19:17

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина 35 товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.