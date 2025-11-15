Глава Химок Елена Землякова проверила ход ремонта сетей водоснабжения
Специалисты в Химках реконструируют участок водопроводной сети на улице Кирова. Более 1,3 тысячи метров устаревших труб заменят на современные и долговечные.
По словам главы города Елены Земляковой, это повысит надёжность снабжения и улучшит качество воды для примерно 24 тысяч жителей. Реконструкция проводится по инвестиционной программе «Химкинского водоканала».
Кроме замены труб, на объекте планируется обновить 26 колодцев и 20 задвижек, что даст возможность оперативно перенаправлять потоки при авариях и не оставлять потребителей без ресурса.
Директор предприятия Виктор Голомзин сообщил, что работы по трубопроводу рассчитывают завершить к концу ноября. Затем подрядчик займётся благоустройством прилегающей территории.
В грядущее воскресенье, 16 ноября, на повороте с улицы Кирова на улицу Ватутина (у лицея №7) временно ограничат движение. Работы запланировали на выходной день, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей, школьников и их родителей.
