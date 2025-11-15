В Химках провели семинар по преподаванию основ православной культуры
Практико-ориентированный семинар «Православная культура в содержании образования дошкольников и младших школьников: традиции и инновации» прошёл 14 ноября на базе школы № 1 в Химках.
Выступающие призвали педагогов применять системный подход к воспитанию эмоциональной и духовной сферы ребёнка, отмечая важность совместной работы семьи, школы и государства.
Среди докладчиков был ответственный за образовательную деятельность Химкинского благочиния Борис Мурзин. Он подчеркнул, что детям нужно давать понятное представление о православной вере и отвечать на их вопросы, чтобы каждый мог сделать осознанный духовный выбор.
Директор Галина Болотова вместе с педагогами и почётными гостями обсудила значимость этой темы для общества.
По ее словам, школа остаётся центром воспитания личности: здесь закладываются жизненные ориентиры, отношение к людям, культуре и Отечеству. Духовность, подчеркнула она, — не абстракция, а основа культуры и нравственной силы, и образовательная среда должна служить опорой для будущего поколения.
В заключение эксперты отметили необходимость сохранять баланс между традициями и инновациями в современной педагогической практике.
