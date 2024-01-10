В Сергиевом Посаде проверили качество подачи тепла в микрорайоне Клементьевский

Фото: Дмитрий Зайчиков
В Сергиевом Посаде представители администрации контролируют качество подачи тепла в дома в микрорайоне Клементьевский
В микрорайона Клементьевский 8 января днём из-за скачка напряжения автоматика остановила насосы котельной.
К ремонтно-восстановительным работам бригады приступили незамедлительно. После запуска оборудования случился повторный сбой, растопить котельную на полную мощность удалось к двум часам ночи.
Стоит отметить, что прогрев системы требует времени, он идёт штатно и контролируется со стороны администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
При необходимости проводится точечная отладка гидравлической системы подачи носителя и подачи тепла по стоякам.
Кроме этого, при возникновении внештатной ситуации жители могут обратиться в управляющие компании и вызывать специалистов на дом, а также по телефону ЕДДС администрации округа 8(496)545-77-55.
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К ремонтно-восстановительным работам бригады приступили незамедлительно. После запуска оборудования случился повторный сбой, растопить котельную на полную мощность удалось к двум часам ночи.
«На данный момент выход из котельной составляет 74 градуса, приход — 55. Данные показатели соответствуют нынешним погодным условиям, даже даём с небольшим запасом. Есть проблемные адреса: это дома, которые прогреваются неравномерно. Задача – точечно отработать каждый адрес и посмотреть, где и какое решение необходимо», — поделился замглавы администрации Сергиево-Посадского округа Сергей Анфилов.
Стоит отметить, что прогрев системы требует времени, он идёт штатно и контролируется со стороны администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
При необходимости проводится точечная отладка гидравлической системы подачи носителя и подачи тепла по стоякам.
Кроме этого, при возникновении внештатной ситуации жители могут обратиться в управляющие компании и вызывать специалистов на дом, а также по телефону ЕДДС администрации округа 8(496)545-77-55.
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Мира Полтева