Воробьёв: об аварии в котельной Климовска долго молчали

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Об аварии в котельной на территории Климовского специализированного патронного завода, из-за которой остались без тепла около 22 тыс жителей Подольска, долгое время ничего не сообщали. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Это режимное предприятие, которое является закрытым. Доступ сюда запрещён. Однако в центре этого предприятия находится котельная, которая снабжает теплом 22 тыс человек. Это предприятие частное, но хозяев нет. Так, к сожалению, получилось, но с этим уже разбираются следственные органы», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».По словам Воробьёва, управление в котельной было не на должном уровне.
«Об аварии, которая случилась в ночь на 4 января, долго молчали. Когда уже произошли все мыслимые и немыслимые нарушения, сюда прибыли сотрудники «Подольской теплосети». Они долгое время не могли попасть на территорию. Затем, когда специалисты зашли, у них не было доступа к котлам и оборудованию», – пояснил губернатор.Он отметил, что первая большая работа была выполнена на магистральной теплосети, чтобы закрыть протечки. В это время произошло самое страшное – остановился котёл.
«22 тыс жителей 173 домов не просто остались без отопления: не была слита вода, и трубы, которые расположены по всему городу, замёрзли. После этого я направился сюда сам – до этого действия координировал мой вице-губернатор. Нашей задачей было запустить котлы и организовать экстренную помощь людям. Для этого мы встречаемся каждый день по два раза – в 10 и в 18 часов», – заявил Воробьёв.4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома Климовска, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении имущества завода в казну государства.
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Лора Луганская