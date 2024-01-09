Замглавы Подольска Робот рассказала, что детей из Климовска направили лагерь Литвино

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Заместитель главы городского округа Подольск Татьяна Робот отметила, что детей на время проведения восстановительных работ в котельной направляют на отдых в подмосковный лагерь Литвино. Об этом она рассказала корреспонденту «Радио 1».
«В связи с ситуацией в квартирах уже более 100 детей сегодня были отправлены на отдых в подмосковный лагерь «Литвиново». Лагерь очень хороший и оборудован бассейном .Сейчас уже опубликовали фото, как дети размещены и обедают. Они будут в тепле, где с ними будут заниматься аниматоры и будет организована творческая программа», — поделилась Татьяна Робот.
Стоит отметить, что также в Климовске для детей организовали дистанционные занятия в школах, где было отключено отопление. Также детей, родители которых находятся на работе, были перенаправлены в детские сады и школы, в которых отопление не было отключено.
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Мира Полтева