В Сергиевом Посаде встретили Казанскую икону Божией Матери

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отказалась заключать мировое соглашение с дизайнером Артемием Лебедевым и журналистом Юрием Дудем. Об этом она заявила в беседе с изданием «Коммерсант». По ее словам, она адекватно относится к критике, но оскорбления критикой не являются.