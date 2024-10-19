В Сергиевом Посаде встретили Казанскую икону Божией Матери

Казанская икона Божией Матери (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Казанскую икону Божией Матери привезли спецтранспортом в Успенский кафедральный собор в Сергиевом Посаде.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства МО, чудотворный образ доставили в рамках Всероссийского молебна о Победе, благословенного Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Безопасность прихожан обеспечивают полицейские. Увидеть святыню можно будет до воскресного вечера, а потом ее перевезут в Балашиху.
Казанскую икону Божией Матери вернули в одноименный собор на Красной площади в ноябре прошлого года.
Стоит отметить, что Успенский кафедральный собор Сергиева Посада освятил Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий ровно четверть века назад.
Читайте также:
Бирюков: в Москве установлено свыше 4 тыс. домовых и городских указателей
Ефимов: в Краснопахорском районе Москвы построят детскую школу искусств
Синоптик Шувалов спрогнозировал задорную погоду на следующей неделе в Москве
Безопасность прихожан обеспечивают полицейские. Увидеть святыню можно будет до воскресного вечера, а потом ее перевезут в Балашиху.
Казанскую икону Божией Матери вернули в одноименный собор на Красной площади в ноябре прошлого года.
Стоит отметить, что Успенский кафедральный собор Сергиева Посада освятил Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий ровно четверть века назад.
Читайте также:
Бирюков: в Москве установлено свыше 4 тыс. домовых и городских указателей
Ефимов: в Краснопахорском районе Москвы построят детскую школу искусств
Синоптик Шувалов спрогнозировал задорную погоду на следующей неделе в Москве
Никита Кротов