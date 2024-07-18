Воробьёв назвал сроки открытия кампусов Технолицея им. Долгих для педагогов и учащихся

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Технолицее им. В.И. Долгих к началу учебного года откроют кампус для преподавателей, а к концу 2024-го введут ещё два – для учащихся. Такие сроки назвал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который приехал в Истру проверить ход строительных работ. Площадь каждого кампуса – 3 тыс. кв. м.
Он напомнил, что Технолицей был сдан в прошлом году. С того момента численность учащихся почти удвоилась. Важно обеспечить проживание в трёх флагманских образовательных центрах Подмосковья не только ребят, но и учителей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Новый корпус для преподавателей рассчитан на 50 мест. В нём будут жить педагоги и члены их семей, которые приехали в Подмосковье из разных стран – Великобритании, США, Аргентины, ЮАР, а также из 12 регионов России. Готовность объекта – 85%.
Кампусы для детей из других регионов, которые введут в конце года, рассчитаны на 96 и 112 человек. Сейчас готовность корпусов превышает 40%.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В прошлом году, помимо ребят из Подмосковья, в лицей поступили одарённые ученики из Крыма, с Кубани, Сахалина, Ханты-Мансийска, Тюмени и Татарстана – всего из 17 субъектов Федерации. Планируется, что в новом учебном году образовательный кластер откроет двери для 950 ребят – 707 школьников и 243 дошколят.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Мы заинтересованы в привлечении самых одарённых педагогов. Ежегодно сдаём порядка 30 школ и детсадов, поэтому постоянно ищем новые кадры. Сдать первый кампус для преподавателей Технолицея планируют к началу учебного года. Он для нас очень важен, потому что сейчас педагоги вынуждены много времени тратить на дорогу. Мы посмотрели номера, они очень красивые, современные. Два других кампуса для проживания ребят прошу строителей подготовить к концу года», – сказал губернатор.Сейчас в состав одного из трёх образовательных кластеров Подмосковья входят школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников. На территории расположен стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, детские игровые и спортивные площадки. Вблизи обустроили две парковки. До конца года планируют сделать еще одну.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Новый корпус для преподавателей рассчитан на 50 мест. В нём будут жить педагоги и члены их семей, которые приехали в Подмосковье из разных стран – Великобритании, США, Аргентины, ЮАР, а также из 12 регионов России. Готовность объекта – 85%.
«В кампусе будут полноценные квартиры с кухнями, посудомоечными машинами, плитами – всё под ключ. Наша задача – создать условия, чтобы коллеги чувствовали себя как дома. Запрос на это большой, уже получили все заявления от сотрудников. Кто-то планирует здесь жить один, кто-то – с семьей, детьми. Такая возможность есть», – отметил замдиректора Технолицея им. В.И. Долгих Максим Никифоров.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Кампусы для детей из других регионов, которые введут в конце года, рассчитаны на 96 и 112 человек. Сейчас готовность корпусов превышает 40%.
«Кампус для преподавателей будет вводиться в августе, чтобы в сентябре-октябре педагоги могли туда заехать, разместиться. Детские планируем ввести в декабре, а январь-февраль отводим под оснащение», – поделился планами представитель подрядчика Алексей Садков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В прошлом году, помимо ребят из Подмосковья, в лицей поступили одарённые ученики из Крыма, с Кубани, Сахалина, Ханты-Мансийска, Тюмени и Татарстана – всего из 17 субъектов Федерации. Планируется, что в новом учебном году образовательный кластер откроет двери для 950 ребят – 707 школьников и 243 дошколят.
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Лора Луганская