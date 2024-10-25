В Серпухове для сельских старост провели праздничную программу и экскурсию

Фото: администрация г. о. Серпухов
В городском округе Серпухов работают 63 сельских старосты. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«В Серпухове отпраздновли День сельского старосты. Сегодня в округе на общественных началах трудятся 63 активиста, многие – уже не первый созыв. Для них подготовили праздничную программу и провели экскурсию по Музейно-выставочному центру», – рассказали в пресс-службе.Там отметили, что неравнодушные, инициативные и отзывчивые люди своим примером вдохновляют других на заботу о родном крае.
«Эта общественная деятельность требует колоссальных сил, энергии и терпения. Помимо основной работы, сельские старосты берут на себя общественную нагрузку, продвигают интересы своих населенных пунктов в вопросах ЖКХ, медицины, благоустройства и других сферах», – добавили в администрации.В пресс-службе заключили, что именно старосте люди доверяют, обращаются со предложениями, просьбами и проблемами.
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