В Губернском колледже Серпухова показали концерт для отцов – участников СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
В Губернском колледже Серпухова в честь Дня отца и в рамках Всероссийской акции «Дни белых журавлей» прошёл концерт для отцов-героев – участников спецоперации. На мероприятие пригласили также жён и матерей участников СВО и локальных конфликтов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В программе участвовали творческие коллективы колледжа – ансамбль Православного военно-патриотического клуба имени князя Владимира Храброго «Витязи», ансамбль танца «Славянский лик», студенты отделения кинологии и их питомцы, вокальная студия «Ветер перемен» и Милания Фуга, театр теней «Ультрамарин», театр моды «Вступление», ансамбль ложкарей «Иван да Марья», – говорится в сообщении.В завершении концерта слова благодарности за службу прозвучали от директора колледжа, народного учителя России Александра Лысикова и социального координатора регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества» Ирины Котовой.
После концерта гости побеседовали за сладким столом, подготовленным студентами отделения «Поварское и кондитерское дело».
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Лора Луганская