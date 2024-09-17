БОКСЗАБЕГ на пляже Серпухова соберёт более 6 тыс. участников и болельщиков

Фото: туристический портал МО
Жители Подмосковья смогут принять участие в туристическом событии БОКСЗАБЕГ, которое пройдёт на городском пляже Серпухова 21 сентября под слоганом «Беги вдоль Оки».
Всего ожидается более 6 тыс. гостей и участников, сообщил «Радио 1» организатор мероприятия Александр Ткачук.
Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры и туризма Московской области и Федерация бокса России. Забег родился три года назад по инициативе жителей города.
Фото: туристический портал МО
В финале забега, по его словам, участников ждёт концертная программа, на которую приглашены известные исполнители. Она начнётся в полдень и продлится до конца мероприятия. Можно будет потанцевать, послушать Минаева, группу «Моя Мишель» и других исполнителей.
Фото: туристический портал МО
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Мероприятие пройдёт на городском пляже. Забег стартует в 10:30, номера и стартовые пакеты начнут выдавать в 7:00. На пляже участников забега, болельщиков и любителей активного образа жизни ждут в полдень. А завершится фестиваль в 20:00.
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«На данный момент у нас есть предварительные регистрационные данные, которые говорят нам о 6 тыс. участников. Но мероприятие построено так, что мы совершенно спокойно примем более 10 тыс. Всем будет, чем заняться, места у нас много», – заверил он.
Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры и туризма Московской области и Федерация бокса России. Забег родился три года назад по инициативе жителей города.
Фото: туристический портал МО
«Первый забег возник стихийно, на старт вышли всего 150 участников. Но инициатива была замечена, и мы регулярно стали проводить мероприятие, вывозили его в Сочи, Челябинск, Киров, Екатеринбург и даже в Душанбе. Участников оно привлекло необычным форматом. Все забеги обычно заканчиваются финишем, а наша программа построена иначе. После окончания утренней части мы переходим к спортивным и оздоровительным конкурсам, играем в командные игры, занимаемся ГТО-дисциплинами, проводим турниры по перетягиванию каната, нестандартные состязания. Это баскетбол, настольный теннис, скакалка и чеканка мяча», – рассказал Ткачук.Фото: туристический портал МО
В финале забега, по его словам, участников ждёт концертная программа, на которую приглашены известные исполнители. Она начнётся в полдень и продлится до конца мероприятия. Можно будет потанцевать, послушать Минаева, группу «Моя Мишель» и других исполнителей.
«Таким образом, это полноценный фестиваль, который носит название БОКСЗАБЕГ. Не забыли мы и о детях. Для них у нас отдельные активности. Это привычные всем классики, резиночки, лабиринты и современные игры», – отметил собеседник «Радио 1».БОКСЗАБЕГ проходит на бесплатной основе и не ограничен количеством участников. Любой может зарегистрироваться как заранее, по ссылке, так и непосредственно перед мероприятием.
Фото: туристический портал МО
«Дистанции у нас небольшие. Любой здоровый человек со справкой от терапевта может принять участие. Те, кто покажет лучшие результаты, получат награды, как и победитель в каждой из категорий, а их у нас 23. В конце по итогам забега призёры обязательно получат подарки от спонсоров и партнёров», – добавил Александр Ткачук.Он подчеркнул, что на каждом мероприятии будет локация Федерации бокса России. Можно будет, в том числе посмотреть показательное выступление – боксёры выступят в необычном формате, прямо на песке.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Мероприятие пройдёт на городском пляже. Забег стартует в 10:30, номера и стартовые пакеты начнут выдавать в 7:00. На пляже участников забега, болельщиков и любителей активного образа жизни ждут в полдень. А завершится фестиваль в 20:00.
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Лора Луганская