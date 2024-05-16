В Серпухове продолжается ремонт дорог

Фото: пресс-служба г.о. Серпухов
Ремонтные работы проводятся на участках региональных дорог в городском округе Серпухов в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В настоящее время идёт ремонт на участке дороги протяжённость. 1,7 км между деревнями Арнеево и Всходы. Сейчас ведётся фрезерование дорожного покрытия, через два дня начнётся укладка нового асфальта», — говорится в сообщении.Кроме того, идёт ремонт дорожного покрытия на участке протяжённостью 3,14 км на Северном шоссе. Работы планируется завершить до конца мая.
Отмечается, что всего в этом году на территории округа Серпухов планируется отремонтировать семь участков региональных дорог общей протяжённостью около 13 километров. Участки были выбраны по итогам народного голосования на портале «Добродел».
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