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В Серпухове проведут проверку систем пожаротушения

17 октября 2024, 09:16
Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Заседание окружной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в Серпухове, на нём обсудили состояние систем пожаротушения, обеспечение безопасности на водоёмах в осенне-зимний период и ряд других вопросов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«По итогам заседания комиссии принято решение о проверке систем пожаротушения и оповещения о пожаре. А для людей, связанных с пожароопасными работами, проведут дополнительное обучение по программе пожарно-технического минимума», — говорится в сообщении.
В округе также проведут комплексные мероприятия по усилению контроля за состоянием систем отопления, ремонт и модернизацию электрооборудования, а также разъяснительную работу с жителями по безопасной эксплуатации газовых приборов.



Кроме того, запланировано патрулирование водоёмов в период ледостава и весеннего межсезонья. В местах стихийного отдыха жителей у воды будут установлены запрещающие знаки.

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#серпухов
#заседание
#безопасность
В Московской области за неделю отремонтировали свыше пяти тысяч дорожных дефектов
17 октября 2024, 09:16

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

За последнюю неделю дорожные службы Подмосковья устранили более 5,3 тысяч дефектов дорожного покрытия на муниципальных и региональных трассах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На региональных дорогах работники Мосавтодора ликвидировали около 3,1 тысяч ям. Больше всего дефектов было устранено на дорогах Егорьевска, Шатуры, Ликино-Дулёва, Воскресенска и Орехово-Зуево.

На муниципальных дорогах было устранено более 2,1 тысяч дефектов покрытия. Наибольшее количество ям было устранено в Балашихе, Истре, Химках, Шатуре и Ленинском районе.

В ведомстве отметили, что ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года. Летом для устранения дефектов используется горячая асфальтобетонная смесь.

Дорожные службы регулярно проверяют состояние дорог и при обнаружении проблем проводят ямочный ремонт.

После оцифровки ям проводятся работы по их устранению, весь процесс с геопривязкой и фотографиями фиксируется в системе контроля и планирования дорожных работ (СКПДИ)

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#подмосковье
#ямочный ремонт
#дороги
#дорожные службы
#работники
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Верховный суд расширил критерии «движимости» для налогов
17 октября 2024, 09:05

Фото: iStock/arsenisspyros

Российский Верховный суд (ВС РФ) уточнил критерии, по которым налоговые органы могут определять отношение имущества компаний к недвижимости для налогообложения. Об этом информирует РБК.
Прецедентом стало рассмотрение жалобы лесозаготовительной компании «Аркаим» из Хабаровска, которая находится в процессе банкротства. Коллегия Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу компании, установив, что деревообрабатывающее оборудование и трансформаторные подстанции не относятся к недвижимости и, следовательно, не подлежат налогообложению.

Тем не менее, юристы считают, что это решение не сможет окончательно разрешить все аналогичные споры, которые продолжаются уже много лет.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России признал законным лишение полномочий судьи Александры Хиталенко за нарушение этических норм, которое выражалось в тесных внепроцессуальных отношениях с одним из адвокатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#нарушение
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В Москве планируется строительство новых линий и станций метро
Собянин рассказал о строительстве 12 новых станций метро до 2027 года
17 октября 2024, 07:48

Фото: iStock/spacedrone808

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2025 по 2027 год в московском метро планируется открыть 28,4 км новых линий, 12 станций и два электродепо. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Мэр сообщил, что на карте появится новая «Рублёво-Архангельская ветка», в рамках которой будет построено восемь станций на участке от «Шелепихи» до «Ильинской».

Он также отметил, что продолжится строительство «Бирюлёвской линии», а также будут построены станции Гольяново на «Арбатско-Покровской линии» и Достоевская на «Кольцевой линии». Не останется без внимания и «Троицкая линия»: на участке от «ЗИЛ» до «Новаторской» будут добавлены четыре новые станции.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале информировал, что власти Москвы одобрили адресную инвестиционную программу, в рамках которой утвержден список объектов, запланированных для строительства и реконструкции с финансированием из городского бюджета.

По его словам, в течение ближайших трех лет по этой программе планируется ввести в эксплуатацию 259 км дорог и 45 искусственных сооружений.

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#строительство
#мэр
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В ГД внесут законопроект о приоритете детей медиков и педагогов в детсадах
17 октября 2024, 02:40

Фото: istock/M-Production

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР, во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, планируют внести на рассмотрение законопроект, который предоставит медицинским и педагогическим работникам право на первоочередное зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.
Документ находится в распоряжении РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, изменения будут внесены в Федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации». Законопроект предусматривает, что дети медицинских и педагогических работников, проработавших не менее трёх лет в государственных или муниципальных организациях, будут иметь приоритет на получение мест в детсадах по месту жительства.

Нилов подчеркнул, что дефицит специалистов в этих сферах требует не только повышения заработных плат, но и дополнительных социальных гарантий. Предоставление мест в детских садах для детей медиков и педагогов — одна из таких мер. Ранее подобные льготы уже были предоставлены сотрудникам полиции и военнослужащим.

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#дети
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#новости
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Ерофеев день 17 октября: Почему нельзя играть свадьбу и принимать важные предложения
17 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Vera Tikhonova

17 октября в Православной церкви празднуется память святого мученика Иерофея. В народном календаре этот день известен как Иерофеев день.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 17 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Ерофеев день — история

Святой Иерофей жил в Афинах в первом веке. Он стал епископом и играл важную роль в распространении христианства среди язычников. Согласно письменным источникам, Иерофей тесно общался с Девой Марией и помогал ей в духовных делах. Его усилия по продвижению веры были отмечены многими страданиями, преследованиями и пытками.

Традиции

Согласно народным приметам, с 17 октября осень начинает переходить в зиму. В этот день считалось, что в лесу происходит что-то опасное, поэтому гулять по нему не рекомендовалось.

Фото: iStock/standret

По традиции, в день Ерофея женщины занимались домашними делами: убирали и готовили пищу, а мужчины проверяли свое рыболовное и охотничье снаряжение.

Что нельзя делать 17 октября 2024

В старину крестьянки опасались разговоров с незнакомцами, так как это мог быть нечистый дух или колдун, способный навести порчу. Незнакомцев, появившихся на пороге, не пускали в дом по этой же причине. Для защиты дома от зла над дверью вешали связки лука или чеснока.

Этот день не подходит для романтических отношений, помолвки или свадьбы, так как они могут закончиться разрывом.

День также не подходит для тяжелой физической работы, включая ремонтные работы или перемещение мебели, так как это может беспокоить домового, который, по мнению предков, может мстить за беспокойство.

Если в этот день поступает важное предложение, не следует принимать его сразу, лучше отложить решение на сутки, чтобы избежать возможных ошибок.

Плохие слова и мысли, сказанные в этот день, могут вернуться.

Что можно делать 17 октября 2024

  1. Доставать и подготавливать к зиме теплую одежду;
  2. Следовать народным традициям и отправляться в лес, чтобы задобрить лешего.
Фото: iStock/Photosspeakathousandwords

Приметы на погоду

  1. Если в этот день выпал первый снег, то настоящая зима наступит через 40 дней.
  2. Если лошадь фыркает, это предвещает тепло, а если храпит — к ухудшению погоды.
  3. Если свинья таскает солому, это говорит о приближении бури.

Именины 17 октября 2024

Именины 17 октября отмечают обладатели таких имен, как Вероника, Виринея, Владимир, Гурий, Павел, Петр, Степан, Михаил, Василий и Дмитрий.

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Медведев озвучил сферы, где могут работать участники СВО
Медведев предложил участникам СВО заняться образованием, медициной и бизнесом
16 октября 2024, 22:42

Фото: сайт Кремля

Участникам СВО не обязательно ограничиваться только политикой, а можно рассмотреть возможности в образовании и бизнесе. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 16 октября.
Он подчеркнул, что не всем людям в политике нравится депутатская работа, и это нормально. Медведев заявил, что многие уже занимаются депутатской деятельностью, но это не единственная сфера, где можно проявить себя.
«Пусть, в том числе и участники СВО занимаются активно другими делами — образованием, медициной, бизнесом. Есть куда силы приложить. Поэтому всех в депутаты точно не надо, я так думаю», — цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза РФ высмеял «план победы», разработанный президентом Украины Владимиром Зеленским. Медведев назвал Зеленского «больным наркоублюдком», который разработал «план победы», содержащий фактически один пункт о вступлении Украины в НАТО.

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#депутаты
#сво
#медведев
#рф
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Умер народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов
Народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов умер в возрасте 86 лет
16 октября 2024, 22:24

Фото: istockphoto/NetPix

Народный артист РСФСР, обладатель Государственной премии СССР, Ринат Тазетдинов, скончался в Казани в возрасте 86 лет. Сообщение подтвердил Татарский государственный академический театр имени Камала в своем Telegram-канале.
Сотрудники театра выразили искренние соболезнования родным и близким Тазетдинова. Прощание с артистом пройдет 18 октября в 10:00 по московскому времени в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала.

Тазетдинов родился в 1938 году в деревне Малая Цильна, Татарская АССР. В 1961 году он окончил Московское театральное училище имени Щепкина и сразу же присоединился к труппе театра имени Камала. В 1982 году ему присвоили звание Народный артист РСФСР, а также он стал Народным артистом Татарской АССР.

В 2016 году Тазетдинов получил премию «Золотая маска», а в 2020 году его наградили Орденом Дружбы. Кроме того, он был председателем правления Союза театральных деятелей Республики Татарстан.

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#соболезнования
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#артист
#татарстан
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В Москве построят 259 км дорог до 2027 года, сообщил Собянин
16 октября 2024, 21:39

Фото: iStock/Iryna Melnyk

Власти Москвы утвердили адресную инвестиционную программу, включающую в себя список запланированных к строительству и реконструкции объектов, которые получают финансирование из бюджета города. В ближайшие три года по этой программе будут введены в эксплуатацию 259 км дорог и 45 искусственных сооружений, написал в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Отмечается, что утверждённая программа сохранила преемственность и приоритеты инвестиционной политики города, которые были определены в 2011 году.

В число подлежащих реконструкции объектов входят набережная Москвы-реки от Филевского парка до театра «Мастерская П.Н. Фоменко», Симоновская и Карамышевская набережные, искусственное сооружение в русле Москвы-реки с одновременной реконструкцией Крутицкой набережной, завершение строительства соединения южного направления МСД с автомобильной дорогой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

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#план
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Психолог Рыжов заявил об опасности современного воспитания детей
16 октября 2024, 19:47

Фото: iStock/fizkes

Доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), психолог Борис Рыжов заявил, что современное воспитание, базирующееся на более мягких методах, имеет и свои минусы.
По его словам, оно может приводить к недосоциализации личности, неготовности человека к реалиям жизни.

«Когда мы полностью отказываемся от наказаний, мы рискуем создать ситуацию, где ребёнок не получает чёткого представления о границах допустимого поведения. Это может привести к тому, что процесс социализации будет неполноценным. Ребёнок может вырасти, не понимая многих социальных норм и ограничений, что затрудняет его адаптацию к взрослой жизни», – пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее клинический психолог, КПТ-терапевт, EMDR-практик, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских заявляла, что побороть осеннюю хандру могут помочь социальные взаимодействия, физические упражнения, творчество, правильное питание.

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