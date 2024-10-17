В Серпухове проведут проверку систем пожаротушения

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Заседание окружной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в Серпухове, на нём обсудили состояние систем пожаротушения, обеспечение безопасности на водоёмах в осенне-зимний период и ряд других вопросов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В округе также проведут комплексные мероприятия по усилению контроля за состоянием систем отопления, ремонт и модернизацию электрооборудования, а также разъяснительную работу с жителями по безопасной эксплуатации газовых приборов.«По итогам заседания комиссии принято решение о проверке систем пожаротушения и оповещения о пожаре. А для людей, связанных с пожароопасными работами, проведут дополнительное обучение по программе пожарно-технического минимума», — говорится в сообщении.
Кроме того, запланировано патрулирование водоёмов в период ледостава и весеннего межсезонья. В местах стихийного отдыха жителей у воды будут установлены запрещающие знаки.
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