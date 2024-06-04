Жительница Серпухова вошла в отряд космонавтов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Уроженка подмосковного Серпухова Анастасия Бурчуладзе стала одной из победительниц четвёртого открытого отбора в отряд космонавтов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Анастасия Бурчуладзе окончила гимназию при Московском областном педагогическом колледже в Серпухове и магистратуру на факультете «Двигатели летательных аппаратов» в Московском авиационном институте. Работает инженером-конструктором в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Она вошла в число четырёх победителей из почти 300 желающих стать космонавтами», — говорится в сообщении.Теперь для того, чтобы стать космонавтом-испытателем, Анастасии нужно будет пройти двухлетнюю общекосмическую подготовку, которая включает в себя теоретические и практические занятия, а также спортивную подготовку.
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