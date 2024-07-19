В Звенигороде снесли ветхий двухэтажный дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Аварийный многоквартирный жилой дом снесли на улице Герцена в Звенигороде Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичный двухэтажный многоквартирный дом общей площадью около 260 квадратных метров был построен в 1962 году. По результатам обследования дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Восемь расположенных в доме жилых помещений расселили, а во втором квартале текущего года обветшавшую постройку снесли», — говорится в сообщении.В настоящее время здание полностью демонтировано, участок очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся землю, ещё не принято.
Всего на территории Одинцовского округа было выявлено 938 аварийный построек, недостроев и объектов, возведённых без разрешительных документов. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 780 объектов. Работа в этом направлении будет продолжена.
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Лев Каштанов