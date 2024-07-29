В Серпухове снесли жилой дом 1917 года постройки

Масштабный сбой с мобильным приложением и терминалами безналичной оплаты в магазинах произошел у Сбера. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka, ссылаясь на жалобы пользователей. В частности, у них проблемы со входом в мобильный банк. Что касается оплаты через терминал, система сбоит независимо от вида карты, которой производится оплата.