В Серпухове снесли жилой дом 1917 года постройки

Аварийный многоквартирный одноэтажный жилой дом, построенный в 1917 году, снесли на улице Малая Лесная в Серпухове, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Одноэтажный блочный дом общей площадью немногим более 150 квадратных метров, построенный 107 лет назад, со временем пришёл в негодность и стал опасен для жителей. Кроме того, постройка портила облик улицы. По результатам обследования дом признали аварийным, жильцов шести квартир расселили и во втором квартале текущего года полуразрушенную постройку снесли», — говорится в сообщении.В настоящее время участок, на котором стоял аварийный дом, полностью освобождён от постройки и строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа пока не приняла.
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