В Серпухове покажут мотофристайл-шоу команды Алексея Колесникова

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Самый титулованный фристайл-мотокросс райдер России участвовал в крупнейшем в мире турнире по фристайл-мотокроссу Red Bull X Fighters, побеждал на этапах чемпионатов Европы и мира, становился чемпионом России. Зрителей ждут захватывающие трюки на мотоциклах и багги, акробатические номера, полёты и прыжки с трамплина на мотоциклах», – сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.Начало выступления – в 14 часов, вход свободный.
Шоу проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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