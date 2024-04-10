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Юных жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе рисунков о ПДД

10 апреля 2024, 10:18
Фото: благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной

Фото: благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной

Седьмой всероссийской конкурс детских рисунков «Россияне с рождения за безопасность движения!» проводит благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной, принять в нём участие могут ребята в возрасте от трёх до 14 лет, сообщает пресс-служба фонда.
«Конкурс приурочен к международному дню семьи и дню образования службы пропаганды безопасности дорожного движения. Работы на конкурс принимаются с 8 апреля по 17 мая, их следует присылать на электронную почту konkurs.pdd@fond-edykina.ru», — говорится в сообщении.
Кроме того, юных жителей Московской области приглашают стать участниками III всероссийского конкурса чтецов и исполнителей стихов и песен о трамвае «Азбука трамвая». Возраст участников — от пяти до 18 лет. Приём конкурсных материалов начнётся 19 апреля и завершится 20 мая.



Более подробная информация о конкурсах «Россияне с рождения за безопасность движения!» и «Азбука трамвая» размещена на сайте фонда.

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Пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест по стрельбе с грязью внутри – видео
10 апреля 2024, 10:19

Фото: сайт Ростеха

Российский пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест, сообщили в «Ростехе».
В телеграм-канале госкорпорации опубликовано видео, на котором представлено испытание вооружения.

В ходе тестирования пистолет бросали об лед, заливали водой из лужи, закапывали в грязь и глину. Кроме того, пистолет-пулемет переехал внедорожник. Оружие продолжило работать, несмотря на такие условия.





В ведомстве отметили, что ранее подобные испытания не проводились. Пулемет пытались «убить» всем доступными способами, но не смогли, говорится в материале.

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#вооружения
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Власти Москвы и Подмосковья заключили соглашение о льготах на проезд
10 апреля 2024, 10:16

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Правительства Москвы и Московской области заключили соглашение о льготах на проезд в общественном транспорте для некоторых категорий граждан. Документ появился на сайте мэра столицы.
«Правительство Московской области обеспечивает бесплатный проезд отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Москве. Правительство Москвы обеспечивает бесплатный проезд отдельных категорий граждан, живущих в Подмосковье», – сказано в документе
Среди те, кто имеет право на бесплатный проезд, – инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, участники войны и труженики тыла, члены семей погибших инвалидов и участников войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I, II и III групп и дети-инвалиды. Также в эту группу входят ветераны труда, реабилитированные лица, граждане старше 60 лет, почётные доноры, многодетные семьи, дети-сироты и другие.

Соглашение действует три года – с 2024-го по 2026-й.

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#подмосковье
#проезд
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МВД РФ предупредило о появлении фейковых приложений банков в App Store
10 апреля 2024, 09:59

Фото: istockphoto/bedo

После введения санкций против кредитных организаций из App Store и Google Play пропали приложения крупных российских данных. Сотрудники МВД РФ рассказали о появлении в App Store фейковых приложений ВТБ и банка «Тинькофф», с помощью которых мошенники похищают данные граждан.
Как сообщает телеграм-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России «Вестник киберполиции России», оба приложения имеют искусственно накрученные оценки якобы пользователей, а также используют реальные фирменные цвета банков. Однако к настоящим финансово-кредитным организациям они не имеют никакого отношения.

Полицейские подчёркивают, что это фишинговые приложения, единственной целью которых является кража персональной конфиденциальной информации граждан. Правоохранители призывают не скачивать эти приложения и ни в коем случае не вводить своих данных.

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В Подмосковье расширили перечень специальностей для программ «Земский доктор/фельдшер»
10 апреля 2024, 09:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Стать участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», направленных на обеспечение медицинской помощью жителей отдалённых территорий, в Московской области теперь смогут медики ещё более десяти специальностей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Возможность прийти работать по программе «Земский доктор» в Подмосковье получили дополнительно стоматологи-ортопеды, аллергологи-иммунологи, сердечно-сосудистые и торакальные хирурги, остеопаты, детские онкологи-гематологи, врачи физической и реабилитационной медицины, а также эпидемиологи», — сообщил глава подмосковного министерства Алексей Сапанюк.
Он также добавил, что принять участие в программе «Земский фельдшер» получили медсёстры врача общей практики, а также процедурные и участковые медсёстры.

Всего по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Московской области планируется взять на работу около 240 медиков. Врачи, участвующие в такой программе, получают единовременную выплату в размере до 1,5 млн рублей, фельдшеры — до 750 тысяч рублей.

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#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 10 апреля составила 3 балла
10 апреля 2024, 09:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Интенсивность трафика на дорогах Московской области утром в среду, 10 апреля, оценивается в три балла, при этом на пятнадцати трассах в сторону столицы наблюдаются затруднения движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд затруднён в сторону Москвы на следующих федеральных трассах: М-7 «Волга», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Кроме того, затруднения в этом же направлении фиксируются на одиннадцати шоссе: это Щёлковское шоссе, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское, Можайское, Каширское, Осташковское, Киевское и Калужское шоссе», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области сегодня зафиксировано свыше 875 тысяч автомобилей, что на один процент меньше, чем в среднем за прошедший месяц.

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Лежащего в коме ветерана СВО ошибочно признали дезертиром
10 апреля 2024, 08:27

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Участник специальной военной операции из уральского города Сухой Лог после ранения уже почти год лежит в коме в госпитале в Ленинградской области. Однако из-за бюрократической ошибки его признали самовольно оставившим часть.
Об этом в своём телеграм-канале написал депутат Государственной думы Максим Иванов. По словам парламентария, паспорт ветерана был утерян в зоне специальной военной операции, из-за чего возникли сложности с оформлением выплат раненому солдату. После обращения к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву паспорт был восстановлен в кратчайшие сроки.

После этого депутат обратился в военную прокуратуру по поводу назначения бойцу полагающегося довольствия. Тогда выяснилось, что в части, где служил мужчина, он числился не лежащим в коме после ранения, а... дезертиром. Иванов подчеркнул, что надзорное ведомство быстро исправило бюрократическую ошибку и наказало виновных. В прокуратуре отметили, что сейчас подобных случаев, к счастью, становится всё меньше.

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Названа самая высокооплачиваемая работа в России
«Известия»: дальнобойщики стали самыми высокооплачиваемыми работниками в РФ
10 апреля 2024, 08:27

Фото: iStock/Serhii Hryshchyshen

Профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой в России, пишут «Известия» со ссылкой на исследование экспертов «Авито Работы».
По данным издания, результаты приводятся за первый квартал 2024 года. Средняя зарплата дальнобойщиков — 170 494 рубля.

При этом за квартал средние зарплатные предложения для дальнобойщиков возросли на 9%. Также за этот же период на 27% увеличились зарплатные предложения на позицию фрезеровщика. Они составили 136 151 рубль в месяц.

В тройку самых высокооплачиваемых вакансий также вошла профессия бурильщика. Средняя зарплата специалиста составляет 113 457 рублей в месяц. За квартал зарплатные предложения для новых сотрудников выросли на 11%.

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Движение ряда поездов возобновлено после обрушения моста в Вязьме
Анохин: Движение ряда поездов Москва-Минск возобновлено после обрушения моста
10 апреля 2024, 05:10

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что движение поездов между Москвой и Минском возобновилось после обрушения моста через Вязьму, сообщается в Telegram-канале главы региона.
Анохин добавил, что восстановительные работы еще на двух линиях практически завершены.

«В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено», – обещал он.

Ранее, 8 апреля, в Вязьме обрушился автомобильный виадук вместе с автомобилем. Пролет рухнул на железную дорогу. На ликвидацию последствий ЧП было направлено 455 человек и 55 единиц техники.

После обрушения путепровода прокурор Смоленской области Сергей Карапетян лично возглавил расследование уголовного дела, возбужденного по факту аварии.

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Российскую писательницу объявили в розыск МВД России
МВД России объявило в розыск феминистку и писательницу Дарью Серенко*
10 апреля 2024, 02:05

Фото: iStock/Prathaan

Министерство внутренних дел России объявило феминистку и писательницу Дарью Серенко* в уголовный розыск, говорится в базе данных МВД по розыску.
«Серенко Дарья Андреевна. 23.01.1993. Разыскиваетс по статье УК», – сообщается в базе розыска. За что разыскивается писательница, не уточняется.

После начала специальной военной операции (СВО) Серенко* стала одной из основательниц движения «Феминистское антивоенное сопротивление»**. В настоящее время она живет за границей.

В январе 2023 года Министерство юстиции внесло активистку в Реестр внешней разведки по обвинению в сборе средств в поддержку Украины, пропаганде ЛГБТ-отношений, побуждении лиц к участию в протестном движении и распространении информации о лицах, признанных иностранными агентами.

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* внесена в реестр иноагентов

** является иностранным агентом
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