Юных жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе рисунков о ПДД

Фото: благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной
Седьмой всероссийской конкурс детских рисунков «Россияне с рождения за безопасность движения!» проводит благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной, принять в нём участие могут ребята в возрасте от трёх до 14 лет, сообщает пресс-служба фонда.
«Конкурс приурочен к международному дню семьи и дню образования службы пропаганды безопасности дорожного движения. Работы на конкурс принимаются с 8 апреля по 17 мая, их следует присылать на электронную почту konkurs.pdd@fond-edykina.ru», — говорится в сообщении.Кроме того, юных жителей Московской области приглашают стать участниками III всероссийского конкурса чтецов и исполнителей стихов и песен о трамвае «Азбука трамвая». Возраст участников — от пяти до 18 лет. Приём конкурсных материалов начнётся 19 апреля и завершится 20 мая.
Более подробная информация о конкурсах «Россияне с рождения за безопасность движения!» и «Азбука трамвая» размещена на сайте фонда.
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