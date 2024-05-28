В Серпухове провели встречу молодежи с депутатом Мособлдумы

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Молодые парламентарии Серпухова встретились с депутатом Мособлдумы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Для членов молодежного парламента была организована встреча с дептатом Московской областной Думы Романом Горбуновым.
Также по окончанию встречи юные парламентарии уже начали думать над реализацией проекта, который поможет улучшить компетенции и обеспечить необходимые знания для успешной деятельности.
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«В ходе встречи Роман Владимирович провел мастер-класс, где делился советами по достижению успеха в политике и общественной деятельности. Он также акцентировал внимание на важности активной позиции молодежи в формировании политической среды.Юноши и девушки получили возможность задать депутату вопросы и выразить свои взгляды на политическую активность. Это стало отличной практикой для участников, позволяющей им лучше понять и осознать свои цели и мотивацию», — отметили в пресс-службе.
Также по окончанию встречи юные парламентарии уже начали думать над реализацией проекта, который поможет улучшить компетенции и обеспечить необходимые знания для успешной деятельности.
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Мира Полтева