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В Серпухове провели встречу молодежи с депутатом Мособлдумы

28 мая 2024, 14:25
Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Молодые парламентарии Серпухова встретились с депутатом Мособлдумы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Для членов молодежного парламента была организована встреча с дептатом Московской областной Думы Романом Горбуновым.

«В ходе встречи Роман Владимирович провел мастер-класс, где делился советами по достижению успеха в политике и общественной деятельности. Он также акцентировал внимание на важности активной позиции молодежи в формировании политической среды.Юноши и девушки получили возможность задать депутату вопросы и выразить свои взгляды на политическую активность. Это стало отличной практикой для участников, позволяющей им лучше понять и осознать свои цели и мотивацию», — отметили в пресс-службе.



Также по окончанию встречи юные парламентарии уже начали думать над реализацией проекта, который поможет улучшить компетенции и обеспечить необходимые знания для успешной деятельности.

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Верховный суд РФ предложил не прекращать дела о клевете после примирения сторон
28 мая 2024, 14:25

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд России предложил не прекращать дела о клевете после примирения сторон. Соответствующий законопроект Пленум суда одобрил для внесения в Госдуму.
Отмечается, что документом предлагается ввести предварительное дознание по уголовным делам о бытовой клевете (ситуации, при которых распространение ложной информации проходит не через СМИ, интернет или публичное выступление).

По итогам прошлого года, были рассмотрены такие уголовные дела в отношении 353 лиц, 24 из которых были осуждены, в отношении 89 дела были прекращены из-за примирения сторон, а ещё 239 лиц были оправданы.

Согласно документу, предлагается не прекращать такие дела автоматически после примирения с потерпевшим. В случае принятия закона решение будет приниматься судом с учётом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом.

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В городе Белозерский проходит реконструкция бульвара Победы
28 мая 2024, 14:16

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В городе Белозерский городского округа Воскресенск проходит реконструкция бульвара Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Реконструкция проводится в рамках программы национального проекта «Жильё и городская среда».

«Площадь благоустройства составляет 14 тысяч кв. метров. После проведенных работ, территория станет местом приятного и тихого времяпровождения жителей и гостей Подмосковья. На бульваре планируется провести комплексное благоустройство, которое предусматривает замену покрытий, приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, линий освещения, детской игровой площадки», — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В данный момент на месте ведутся работы по демонтажу и подготовки к началу ремонта. Завершат благоустройство в сентябре текущего года.

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#воскресенск
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С имущества Блиновской сняли арест
Адвокат Сальникова: с имущества Блиновской сняли арест для выплаты долга
28 мая 2024, 14:10

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

С имущества Елены Блиновской и её родственников сняли арест для погашения налоговой недоимки. Об этом рассказала адвокат Наталия Сальникова при рассмотрении жалобы на продление ареста Блиновской в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.
«Удовлетворено ходатайство отца Елены о снятии ареста имущества. Удовлетворено ходатайство о снятии ареста с квартиры, на которую найден покупатель», — рассказала Сальникова.

Кроме того, по её словам, снят арест с одного из счетов Блиновской.

Ранее арбитражный суд Москвы отклонил заявление блогера Елены Блиновской, в котором она оспаривала привлечение к ответственности за налоговые нарушения. За «Марафоны желаний», ФНС начислила Блиновской 227 млн рублей налогов. Правозащитники блогера настаивали на том, что налоговый орган завысил сумму доходов, однако оспаривание привлечения к ответственности, суд оставил без удовлетворения. Помимо суммы налогов, адвокаты «королевы марафонов» настаивали на уменьшении штрафов и пени.

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Все подмосковные лесничества ограничили посещение лесов из-за роста пожароопасности
28 мая 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Во всех лесничествах Подмосковья с 28 мая до 3 июня введены ограничения на посещение гражданами лесов и на въезд транспорта. Причина – установление в лесах IV класса пожарной опасности, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В период действия ограничений сотрудники лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС усилят патрулирование лесов. Контролировать пребывание там людей будут с помощью беспилотных летательных аппаратов, авиации, фотоловушек, камер видеомониторинга, а также новой системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей», – отметили в Комлесхозе.
Там напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и даже уголовная и ответственность. Для физических лиц предусмотрен штраф до 60 тыс. рублей; для должностных – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.

Граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а при обнаружении лесных пожаров сообщать о них на единый номер экстренных оперативных служб 112.

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«Вызывает бронхоспазм»: Аллерголог рассказал, как защитить себя от тополиного пуха
Аллерголог Болибок: тополиный пух аллергеном не является
28 мая 2024, 13:34

Фото: iStock/Thomas Marx

Вместе с приходом тепла и летнего знойного периода появляется не всегда приятная «белая вата» — тополиный пух. Он буквально окутывает улицы — такое явление называют тополиной метелью. И, несмотря на всю зрелищность, оно становится испытанием для аллергиков.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» отметил, что сам тополиный пух аллергеном не является.

«То, что тополиный пух — аллерген — заблуждение. Волоконца пуха состоят из целлюлозы и не являются никаким аллергеном. Попадая в дыхательные пути, они вызывают раздражение, что провоцирует трудное дыхание и кашель, а у некоторых могут вызвать бронхоспазм. Это из-за чисто механического раздражения — то же самое, если люди попадают в запыленное помещение», — объяснил эксперт.

Врач рассказал о простых способах защиты себя во время тополиной метели.

«Самый простой способ себя обезопасить — носить маску. Она может быть любой: многоразовая тканевая, одноразовая медицинская, то есть волокна крупного размера в любой маске застрянут. Можно сделать самому маску, как во времена пандемии, из хозяйственных салфеток или рулонов. Глаза защищать нужно очками, потому что пух может вызвать конъюнктивит. Специальные защитные очки продаются в хозяйственных магазинах. Они плотно прилегают к глазницам, в спортивных магазинах есть велосипедные очки с капельками вдоль глазницы. Помещение желательно затягивать каким-то фильтрующим материалом. Раньше использовалась марля, а сейчас появился спанбонд — белый нетканый материал, которым теплицы закрывают. Он прекрасно фильтрует пыль и пыльцу», — рекомендовал специалист.

По словам собеседника, к тополиному пуху может прилепиться пыльца от других цветущих растений, и именно она может вызывать аллергию, однако сам по себе пух не опасен.

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«Защищал семью»: как ВСУ убили челябинца, оправданного за расстрел пятерых уголовников
Кем был и как погиб на СВО челябинец, расстрелявший пятерых бандитов
28 мая 2024, 13:11

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Уголовное дело о расстреле пятерых злоумышленников, напавших на дом и семью жителя Челябинска Александра Григорьева, получило всероссийский резонанс и стало уникальным случаем в судебной практике. О том, что известно о мужчине, который защитил себя и своих близких от вооруженных бандитов и почему на его похороны съехались жители из самых дальних уголков региона расскажет редакция «Радио 1».

Дело челябинца Григорьева: что известно


Александр Григорьев был задержан за расстрел пятерых человек в начале января 2016 года. Правоохранители выяснили, что четверо мужчин и одна женщина ворвались в дом челябинца, где он находился вместе со своей супругой, братом и маленькими детьми. Григорьева избивали, а его семье угрожали расправой.
В какой-то момент мужчина сумел добраться до сейфа, достать охотничье ружье и зарядить пятью патронами.

Когда на него напал один из мужчин с ножом, Григорьев выстрелил в него, а затем вышел во двор и произвел несколько выстрелов в людей, которые избивали его брата. Четверо погибли на месте, один оказался серьезно ранен. Григорьев сам вызвал скорую помощь и обратился в полицию.


Детали дела о нападении на семью Григорьева


В ходе следствия выяснилось, что все нападавшие на Григорьева и его семью имели судимости. Кроме того, они находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В дом Григорьева злоумышленники приехали потому, что искали его бывшую супругу. О том, что женщину связывало с бандой преступников неизвестно.

В отношении Григорьева было возбуждено уголовное дело за убийство двух и более лиц, однако односельчане и неравнодушные к трагической истории люди стали собирать подписи под петицией, где требовали мужчину освободить. Сам Григорьев сразу заявлял, что только «защищал свой дом и семью». Дело получило общественный резонанс, а расследование вскоре взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Через неделю Григорьева отпустили из СИЗО под домашний арест.

В сентябре 2016 года уголовное дело в отношении Григорьева было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

«Зеленоградский Чикатило» Гриценко почти год служит на СВО
«Зеленоградский Чикатило» Гриценко почти год служит на СВО


Григорьев отправился на СВО


В рамках частичной мобилизации Григорьев был призван на службу в зону проведения СВО. После учебы он стал оператором беспилотников. За два года он был удостоен множества наград: Ордена Мужества и Георгиевского креста, а также медалей Суворова, Жукова и «За Отвагу».

Челябинец, расстрелявший пять человек, погиб в зоне СВО


Через несколько дней после получения очередной медали Григорьев погиб на передовой. Его адвокат, с которым он поддерживал отношения после судебного процесса, рассказал, что в автомобиль, на котором Григорьев ехал на передовую, попал дрон ВСУ. Похороны Григорьева состоялись 27 мая. Попрощаться с бойцом СВО приезжали люди из самых дальних уголков региона. Челябинцы назвали Григорьева «настоящим мужиком».

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Жителям Подмосковья напомнили об опасности несанкционированных пляжей
28 мая 2024, 13:00

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья об опасности несанкционированных пляжей. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Перед открытием пляжного сезона в региона особое внимание уделяется требованиям безопасности, а именно наличию границ пляжной зоны и буйков на воде, состоянию дна водоемов, готовности спасательных постов.

«Оборудованный пляж — это пригодная, удобная и безопасная для отдыха и купания территория.В местах для купаний точно нет водоворотов, воронок и сильного течения. Купание же в первом попавшемся водоеме, даже если выглядит он совершенно безопасно, может навредить здоровью. Помимо различных травмирующих предметов, находящихся на дне водоема, сама вода может не соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Поэтому следует задуматься о собственной безопасности и заранее узнать, где находится ближайший официальный пляж, чтобы не рисковать жизнью, купаясь в несанкционированных местах», — отметил замначальника Игорь Сорокин.

Сотрудники ведомства проводят патрулирование несанкционированных пляжей и информируют жителей о рисках и последствия выбора неподготовленных водоёмов.

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Андрей Воробьёв посетил опытно-промышленное производство в Красногорске
28 мая 2024, 12:40

Фото: Сергей Хакимов

Губернатору Московской области Андрею Воробьёву представили проект развития R&D-Центра фармкомпании «Биннофарм Групп» в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Центр фармацевтической разработки открыли в прошлом году. На сегодняшний день на предприятии трудятся 90 химиков-аналитиков и инженеров-технологов.

«В Московской области сосредоточено порядка четверти рынка фарминдустрии. Я знаю, что и акционеры, и вся команда «Биннофарм Групп» настроены и дальше развиваться. Очень приятно, что проект имеет перспективу. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому важному для нашей страны делу. Мы, в свою очередь, считаем своей задачей максимально оказывать содействие, помогать во всем, что касается разрешительной документации и, конечно, подготовки кадров.Вне всяких сомнений, мы специализируем школу. Готовность обучаться естественным наукам очень высокая, есть спрос и у родителей, и у самих детей», — отметил Андрей Воробьёв.

В центре работают лаборатории фармацевтического анализа и фармацевтической технологии, где производится разработка новых фармпрепаратов. Выпускаться препараты будут в Серпухове, Зеленограде, Кургане и Ставраполе.

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Подмосковные спасатели помогли ликвидировать последствия ДТП в Орехово-Зуеве
28 мая 2024, 12:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы Мособлпожспаса приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В «Система-112» обратились очевидцы, которые рассказали, что на 239-м километре федеральной трассы А-108 произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.

«В результате аварии пострадал водитель легковушки. Мужчину 1991 года рождения зажало в салоне поврежденными конструкциями. Водитель грузовика не пострадал. Очевидцы помогли ему выбраться из кабины до приезда спасателей. Прибывшие на место ДТП специалисты экстренных служб деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации. Во избежание вторичных факторов аварии работники противопожарно-спасательной службы смыли остатки топлива с дорожного полотна», — рассказал замначальника части Александр Кузенков.

ДТП, в результате которого грузовик вылетел в кювет, произошло в Орехово-Зуевском городском округе.

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