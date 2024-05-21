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Жители Серпухова приняли участие во всероссийской акции «Лес будущего»

21 мая 2024, 17:00
Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове высадили «Лес будущего» в рамках всероссийской акции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Экологическая акция проводилась в память о Героях Великой Отечественной войны.

Свыше 300 жителей округа высадили саженцы сосны на территории Озерецкого участкового лесничества.



«Каждому участник был выдан инвентарь, а также проведен обучающий инструктаж по высадки деревьев. Для всех гостей акции работала полевая кухня. Мероприятие направленно на привлечение внимания общественности к важности сохранения природы», — отметили в пресс-службе администрации.

Деревья были высажены на месте бывшего леса, где два года назад случился крупный пожар.

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#экологическая серпухов
В Госдуме прокомментировали арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ
SHOT: депутат Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией Попова
21 мая 2024, 16:50

Фото: iStock/ronstik

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, в беседе Картаполов отметил, что он владеет информацией о заключении под стражу Попова. За другими подробностями парламентарий посоветовал обращаться в соответствующие органы.

Кроме этого, об истории с генералом известно и депутату Госдумы, бывшему командующему 58-й армией Андрею Гурулеву, добавляет SHOT.

Попова отправили в СИЗО №2 «Лефортово» в Москве, пока он на карантине, отмечают в издании.

Об аресте экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве, стало известно 21 мая.

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#госдума
#вс рф
#арест
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Воробьёв назвал срок окончания строительства очистных сооружений в Сергиевом Посаде
21 мая 2024, 16:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство очистных сооружений в Сергиевом Посаде планируют завершить до конца 2025 года. Такой срок объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ, обсудил планы реконструкции и строительства объектов ЖКХ в округе.
«Модернизация ЖКХ имеет приоритетное значение для качества жизни. Это очень важная составляющая для человека, жизни города, его развития. В Сергиевом Посаде по президентской программе строят современный комплекс очистных сооружений. Его мощность составит 40 тыс. кубометров в сутки. Строители обещают завершить работы в VI квартале следующего года», – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Объекты, на которые поступают сточные воды из Сергиева Посада и ближайших населенных пунктов, ввели ещё в 1972 году. Они уже не соответствуют современным стандартам. Поэтому новые очистные сооружения особенно важны. Они будут обслуживать дома, социальные объекты и промышленные предприятия округа. Работающие сейчас сооружения законсервируют, как только откроют новый комплекс. Там внедрят современную технологию очистки и обеззараживания сточных вод, полностью автоматизированное управление.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Существующие очистные сооружения эксплуатируются более 50 лет. Они были запроектированы как защита от загрязняющих органических взвешенных веществ. Новый проект предусматривает глубокое удаление соединений фосфора, обеззараживание сточных вод ультрафиолетом и обработку осадков. С помощью центрифуг обезвоживание осадка проводится механически. Это новая технология. После очистки воду будут сбрасывать в рыбохозяйственный водоём – реку Кончуру», – пояснила главный технолог очистных сооружений Водоканала Валентина Разумова.
Сейчас ежедневно на объекте работают около 120 человек и 15 единиц техники.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Все подготовительные работы, которые мы начали в 2023 год, проведены. Разработаны котлованы, сделаны выносы сетей, попавших в зону застройки. Сейчас выполнено 30% объема работ», – рассказал руководитель проекта «Группа компаний «ЕКС» Евгений Груба.
Также в Сергиевом Посаде реконструируют городской канализационного коллектора. Специалисты планируют выполнить работы в 2024 году.

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Такер Карлсон стал российским телеведущим после интервью с Путиным
Журналист Такер Карлсон станет ведущим своего шоу на российском телевидении
21 мая 2024, 16:39

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон станет ведущим авторского шоу на телеканале «Россия 24». Об этом сообщает URA.ru.
Уточняется, что шоу TUCKER — это совместный проект YouTube-канала журналиста и «России 24». Согласно данным источника, в первом выпуске Карлсон обсуждал с экспертом клещей, болезнь Лайма и детали этого заболевания.

Ранее сообщалось, что Такер Карлсон опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале Tucker Carlson Network (TCN). Карлсон отметил, что в этом канале присутствует сообщество людей, которые заинтересованы в правде и честном обсуждении.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон в феврале этого года посетил РФ и взял интервью у президента РФ Владимира Путина.

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Раскрыты детали дела бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России
Ущерб по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова составляет 100 млн руб.
21 мая 2024, 16:26

Фото: iStock/artisteer

Бывший генерал Иван Попов, который руководил 58-й армией российских Вооруженных сил, подозревается в хищениях, которые, по данным следствия, причинили ущерб в размере 100 миллионов рублей.
Согласно предположениям следствия, Попов участвовал в незаконном сбыте металла, полученного в качестве гуманитарной помощи, для строительства инженерных сооружений в рамках специальной военной операции, пишет Telegram-канал SHOT.

Экс-командующий был отстранен от должности год назад. Помимо него, подозреваются краснодарский предприниматель и офицер Южного военного округа, чьи имена пока не разглашаются. Предварительно оценивается, что ущерб составил около 100 миллионов рублей.

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Юные патриоты из Мытищ приняли участие в первенстве по военно-прикладным дисциплинам
21 мая 2024, 16:23

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Юные патриоты из Мытищ снова показали высокий уровень подготовки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Первенство по военно-прикладным дисциплинам: военно-патриотическая игра «Тропа разведчика» прошло в городском округе Щелково.

«В программу соревнований входили различные задания, такие как установка лагеря, сборка и разборка автомата АК-74, оказание первой помощи, преодоление полосы препятствий, строевая подготовка и вязание узлов. Участники выполняли их на двух площадках — на территории воинской части и в лесном массиве», — поделились в пресс-службе.

По итогам всех испытаний команда «Молодая гвардия» из Мытищ стала серебряным призером первенства.

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В Московской области в лесах устранили порядка 2000 аварийных деревьев
21 мая 2024, 16:05

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Почти 2 000 аварийных деревьев убрали с начала года в лесах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Вырубка аварийных деревьев проводится в рамках обеспечения санитарной безопасности в лесах.

«В лесах Московской области с начала этого года убрано 1980 аварийных дерева. Всего же в 2024 году по госзаданию мы планируем убрать 4875 таких дерева. Аварийные деревья, часто имея опасный наклон, следы гниения, механические повреждения или обрыв корней, могут при падении причинить ущерб имуществу и здоровью граждан или перегородить дорогу. Вырубаются те деревья, о которых жители сообщают на официальный региональный портал «Добродел», — поделился председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Самое количество аварийных деревьев было зафиксировано на территориях Истринского, Подольского и Бородинского лесничеств.

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Павлово-Посадский техникум присоединился к Всероссийским антитеррористическим учениям
21 мая 2024, 16:04

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

В Павлово-Посадском техникуме провели Всероссийское учение по антитеррористической защищённости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Целью тренировки было повысить уровень безопасности и разработать эффективные меры по противодействию терроризму. Учение включало теоретическую подготовку и практические занятия. Школьники и персонал техникума отработали действия в условиях возможной террористической угрозы», – говорится в сообщении.
Профессионалы в области безопасности, сотрудники МВД продемонстрировали использование спецоборудования и техники, методы обеспечения безопасности людей.

Как отметили в администрации, учение стало важным шагом в укреплении антитеррористической готовности техникума.

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Россияне стали пить больше крепкого алкоголя
Вадим Дробиз: потребление крепких напитков в России будет расти
21 мая 2024, 15:40

Фото: iStock/Vicky Gosselin

По статистике розничных продаж алкоголя за январь-апрель 2024 года Россияне стали пить больше крепких напитков. Об этом пишет «‎КП».
Закупки спиртного по сравнению с прошлым годом выросли на 4,2 процента (без учета пива, медовухи, пивных напитков). Увеличились продажи коньяка, а также коктейлей в баночках. По мнению экспертов, связано это с акцизной политикой и тревожностью. В винном секторе с 2019 года росли акцизы на наиболее дешевые винные напитки, для того, чтобы граждане покупали отечественные виноградные вина, но чем их заменить граждане придумали сами.

Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что вино пили женщины, а теперь они перешли на слабоалкогольные напитки в баночках. Он добавил, что потребление крепких напитков будет расти за счет мужчин. Психологически времена все-таки не легкие, добавил он.

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Суд оставил под арестом фигуранта дела об убийстве байкера в столице
Суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве байкера в Москве
21 мая 2024, 15:36

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Московский городской суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева Иссахана Аббасова — брата обвиняемого в совершенном деянии Шахина Аббасова. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Таким образом, Иссахан Аббасов пробудет в изоляторе до 18 июня. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 33 УК РФ (соучастие — посредник) и п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Байкера Кирилла Ковалева убили 17 апреля. Между Шахином Аббасовым и Ковалевым произошел конфликт. В частности, мотоциклист сделал замечание обвиняемому, который поставил машину на тротуаре около подъезда жилого дома.

Аббасов начал бить погибшего ногами и руками. Кроме того, он нанес удар ножом в живот и покинул место происшествия.

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