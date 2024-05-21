Жители Серпухова приняли участие во всероссийской акции «Лес будущего»

Строительство очистных сооружений в Сергиевом Посаде планируют завершить до конца 2025 года. Такой срок объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ, обсудил планы реконструкции и строительства объектов ЖКХ в округе.