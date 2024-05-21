Жители Серпухова приняли участие во всероссийской акции «Лес будущего»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
В Серпухове высадили «Лес будущего» в рамках всероссийской акции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Экологическая акция проводилась в память о Героях Великой Отечественной войны.
Свыше 300 жителей округа высадили саженцы сосны на территории Озерецкого участкового лесничества.
Деревья были высажены на месте бывшего леса, где два года назад случился крупный пожар.
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Свыше 300 жителей округа высадили саженцы сосны на территории Озерецкого участкового лесничества.
«Каждому участник был выдан инвентарь, а также проведен обучающий инструктаж по высадки деревьев. Для всех гостей акции работала полевая кухня. Мероприятие направленно на привлечение внимания общественности к важности сохранения природы», — отметили в пресс-службе администрации.
Деревья были высажены на месте бывшего леса, где два года назад случился крупный пожар.
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Мира Полтева