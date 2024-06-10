В Серпуховском округе провели «выездную администрацию» с жителями

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
В Большом Серпухове прошла «выездная администрация». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Мероприятие прошло в школе № 19.
Кроме этого, в округе пройдет ремонт подъездов, замена освещения в городских парках и на площадках.
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«Обсудили с жителями Ивановских Двориков планы по благоустройству микрорайона в 2024 году и провели традиционный приём населения. До конца июля заменим асфальтовое покрытие на дорогах, парковках и тротуарах на ул. Юбилейная, ул. Новая, ул. Химиков и Бульваре 65 лет Победы. Также в этом году обустраиваем в микрорайоне 3 парковки общей численностью на 125 машиномест. Ивановские Дворики один из наиболее густонаселённых микрорайонов нашего округа, поэтому продолжим работать над увеличением парковочных мест» — поделился глава городского округа Сергей Никитенко.
Кроме этого, в округе пройдет ремонт подъездов, замена освещения в городских парках и на площадках.
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Мира Полтева