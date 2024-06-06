В Серпухове прошла традиционная акция «Сохраним бор чистым»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
В День эколога и Всемирный день окружающей среды в 15-й раз провели традиционную акцию «Сохраним бор чистым». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
В ежегодной экологической акции приняли участие сотрудники филиала «Русский лес» и более 50 подростков.
также к акции присоединились и активисты трудовых бригад и лагеря при Центре по профориентации и трудоустройству молодежи, которые активно облагораживали территорию своего городского округа.
В рамках мероприятия участники акции очистили территорию лесного массива от мусора и других бытовых отходов.
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«Наш бор — это не только место для отдыха, но и настоящая жемчужина Серпухова, его «зеленые легкие». Сохранить порядок в лесном массиве — в наших руках», — поделился Глава муниципалитета Сергей Никитенко.
также к акции присоединились и активисты трудовых бригад и лагеря при Центре по профориентации и трудоустройству молодежи, которые активно облагораживали территорию своего городского округа.
В рамках мероприятия участники акции очистили территорию лесного массива от мусора и других бытовых отходов.
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Мира Полтева