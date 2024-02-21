Путин прибыл в Казань, где встретится с некоторыми зарубежными лидерами

Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин с рабочей поездкой прилетел в Казань, столицу Татарстана. Там российски лидер поучаствует в открытии «Игр будущего» и встретится с лидерами из других государств. Об этом сообщает РИА Новости.
На церемонии открытии открытия международного мультиспортивного турнира также придут главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Также в город приехал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
«Игры Будущего» будут проходить в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Мероприятие станет первыми международными мультиспортивными соревнованиями по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал». Тремин означает вид спортивных и развлекательных мероприятий, где сочетается физическая активность и взаимодействие с виртуальной средой. Участники подвергают себя различным нагрузкам и выполняют упражнения в реальном мире, будучи подключенными к цифровой среде с помощью носимых устройств, датчиков, трекеров и гарнитур.
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Алина Юрчак