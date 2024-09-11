Мужчина без пениса рассказал, как занимается сексом с женой

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33-летний мужчина, потерявший пенис в результате мотоциклетной аварии, поделился подробностями своей сексуальной жизни и отношениями с женой. Об этом он рассказал на форуме Reddit.
По его словам, четыре года назад в результате аварии с пикапом и повреждениям паховой области ему пришлось ампутировать половой орган. Первоначально, после операции, он столкнулся с серьезными психологическими трудностями.
Со временем мужчина смог адаптироваться к новым условиям и начать искать пути сохранения своей интимной жизни. Он рассказал, что с поддержкой супруги и профессиональной помощью смог найти новые способы близости и сохранить их брак.
Ранее сексолог Шантель Оттен поделилась информацией о новом тренде в интимной сфере — секс-медитации, которая набирает популярность среди поклонников осознанной близости. В интервью для Fashion Journal она рассказала о ключевых аспектах этой практики.
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«Первый год был особенно тяжелым. Я чувствовал, что потерял свою мужскую идентичность и не хотел продолжать отношения с женой. Мне было сложно смотреть на нее», — признался он.
Со временем мужчина смог адаптироваться к новым условиям и начать искать пути сохранения своей интимной жизни. Он рассказал, что с поддержкой супруги и профессиональной помощью смог найти новые способы близости и сохранить их брак.
Ранее сексолог Шантель Оттен поделилась информацией о новом тренде в интимной сфере — секс-медитации, которая набирает популярность среди поклонников осознанной близости. В интервью для Fashion Journal она рассказала о ключевых аспектах этой практики.
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Елена Перлова