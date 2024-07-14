В Совфеде прокомментировали слова Байдена о покушении на Трампа

Президент США Джо Байден сообщил, что пока не может назвать стрельбу на митинге в Пенсильвании покушением на Дональда Трампа, поскольку не обладает всеми необходимыми для этого фактами. Об этом глава государства сообщил в ходе своего специального обращения к нации, которое транслировал телеканал CNN.