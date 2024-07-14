В Совфеде прокомментировали слова Байдена о покушении на Трампа

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Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале с иронией прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что он не может назвать огнестрельное ранение на митинге американского экс-лидера Дональда Трампа покушением.
Клишас назвал реплику Байдена примером «лучшей электоральной практики» Вашингтона. Примечательно, что нынешний глава американского государства ранее сообщил, что не обладает достаточными фактами о стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании, чтобы назвать произошедшее покушением.
Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.
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