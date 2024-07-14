Раскрыто состояние пострадавших на митинге Трампа

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Состояние двух человек, которые получили огнестрельные ранения на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания, остается критическим. Об этом заявил представитель полиции штата Джордж Бивенс, передает ТАСС.
Бивенс отметил, что пострадавшими являются взрослые мужчины. По его словам, они тяжело ранены.
В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. Иные подробности не уточняются.
Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.
Читайте также:
Раскрыта личность стрелка, покушавшегося на Трампа
В Совфеде прокомментировали слова Байдена о покушении на Трампа
Обама, Буш и Клинтон поддержали Трампа после стрельбы на митинге в Пенсильвании
В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. Иные подробности не уточняются.
Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.
Читайте также:
Раскрыта личность стрелка, покушавшегося на Трампа
В Совфеде прокомментировали слова Байдена о покушении на Трампа
Обама, Буш и Клинтон поддержали Трампа после стрельбы на митинге в Пенсильвании
Екатерина Коршунова