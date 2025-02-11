В сети появилось видео с российским истребителем Су-57 вблизи

Чтобы получать пенсию выше средней, россиянам нужно накопить минимум 35 лет страхового стажа. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ, экономист Игорь Балынин. По его словам, в таком случае удастся добиться пенсии примерно в 31 000 рублей.