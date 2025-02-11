В сети появилось видео с российским истребителем Су-57 вблизи

Фото: istockphoto/Marina Denisenko
Корреспонденту RT Рунжун Шарме первой удалось вблизи заснять российский истребитель Су-57. Боевой самолет пятого поколения представили на авиационно-космической выставке в Индии Aero India.
«Российский Су-57 — хит авиасалона в Бангалоре, крупнейшей оборонной выставки в Индии. К самолету приковано сейчас все внимание», — пояснила журналист, сняв истребитель на видео.Эксперты выставки отмечают, что у российского истребителя пятого поколения куда больше возможностей, чем у зарубежных аналогов — французского Dassault Rafale и американского F-35. Су-57 способен переносить ракеты «воздух — воздух» малой, средней и большой дальности, тогда как истребители США — только малой и средней.
Ранее сообщалось, что американцы отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на предстоящей на юге Индии авиакосмической выставке Aero India 2025. Это произошло после того, как они узнали, что там же будет демонстрироваться российский Су-57 (по классификации НАТО — Felon - прим. ред.)
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