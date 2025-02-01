Военэксперт назвал главные преимущества Су-57 перед F-22 и F-35

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Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит американские F-22 и F-35 по соотношению цены и качества, а также в маневренности. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, СУ-57 также имеет более совершенный радар.
В беседе с NEWS.RU эксперт подчеркнул, что из воздушного боя на расстоянии в 30 километров победителем выйдет российский истребитель.
Попов предположил, что российским инженерам еще нужно улучшить двигатели у истребителя, чтобы добиться меньшего расхода топлива и увеличения максимальной тяги. После такой модернизации Су-57 будет практически во всем превосходить западные аналоги.
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«Су-57 превосходит F-22 и F-35 по соотношению «цена — качество». Кроме того, Cу-57 значительно превосходит F-22 и F-35 по маневренности. Это важнейший показатель, если дело дойдет до ближнего воздушного боя в пределах 30–50 км или меньше, на расстоянии пушечного выстрела. Здесь выигрывает Су-57. Эти расчеты провели сами американцы», — пояснил генерал.
Попов предположил, что российским инженерам еще нужно улучшить двигатели у истребителя, чтобы добиться меньшего расхода топлива и увеличения максимальной тяги. После такой модернизации Су-57 будет практически во всем превосходить западные аналоги.
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Данил Пономарев