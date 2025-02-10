Посол РФ Алипов: США пришлось отказаться от полётных программ F-35 и F-16 из-за Су-57

Фото: istockphoto/Marina Denisenko
Американцы отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на предстоящей на юге Индии авиакосмической выставке Aero India 2025. Это произошло после того, как они узнали, что там же будет демонстрироваться российский Су-57 (по классификации НАТО — Felon - прим. ред.)
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил посол РФ в южноазиатской республике Денис Алипов. Он объяснил такой шаг США тем, что они просто не готовы к честной и конкурентной борьбе с Россией.
Ранее замминистра обороны Индии Санджив Кумар заявил, что Нью-Дели оценивает возможности Су-57 и ждет его выступления в ходе полета на выставке. Он также добавил, что окончательно вопрос о закупке истребителя решат представители вооружённых сил страны.
Новейший самолёт пятого поколения Су-57Э впервые примет участие в международном авиасалоне Aero India. Истребитель уже прибыл в Бангалор, где 10 февраля откроется выставка.
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«Здоровая конкуренция является его неотъемлемой частью военно-технического сотрудничества между странами. Главное, чтобы этот процесс осуществлялся не в ущерб интересам сотрудничества между Москвой и Нью-Дели», — отметил российский дипломат.
Ранее замминистра обороны Индии Санджив Кумар заявил, что Нью-Дели оценивает возможности Су-57 и ждет его выступления в ходе полета на выставке. Он также добавил, что окончательно вопрос о закупке истребителя решат представители вооружённых сил страны.
Новейший самолёт пятого поколения Су-57Э впервые примет участие в международном авиасалоне Aero India. Истребитель уже прибыл в Бангалор, где 10 февраля откроется выставка.
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Александр Бойцов