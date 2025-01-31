Генерал объяснил, сможет ли новейший Су-57 нести гиперзвуковой «Кинжал»

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Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 сможет нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», но при этом потеряет скрытность. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.
Он предположил, что сейчас идут испытания варианта «Кинжала» специально для этого военного самолета.
Попов подчеркнул, что оснащенный «Кинжалом» Су-57 станет заметен для радаров так же, как и самолеты четвертого поколения СУ-30, Су-34 и Су-35, потому использование такого вооружения нецелесообразно для военных самолетов пятого поколения.
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«Думаю, Су-57 сможет нести «Кинжал». Но дело в том, что здесь он теряет элемент малозаметности. Только поэтому, скорее всего, мы не размещаем на Су-57 контейнер или бомболюк для комплекса «Кинжал». Предположу, что идут испытания варианта «Кинжала» специально для истребителя», — поделился военный.
Попов подчеркнул, что оснащенный «Кинжалом» Су-57 станет заметен для радаров так же, как и самолеты четвертого поколения СУ-30, Су-34 и Су-35, потому использование такого вооружения нецелесообразно для военных самолетов пятого поколения.
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Данил Пономарев