В сети появился канал с эксклюзивами из Кремля

Фото: пресс-служба News Media Holding
Политический журналист Александр Юнашев запустил авторский телеграм-канал «Юнашев Live» с эксклюзивами из закулисья Кремля. Об этом сообщает пресс-служба News Media Holding. Проект, как отмечается, будет фокусироваться на аналитике, фактах и вопросах чиновникам, которые многие побоялись бы задать.
«Мы не стремимся к псевдоаналитике или левым инсайдам. Наш контент — это факты, комментарии от депутатов до министров, мои собственные наблюдения. Любовь к стране — это не слепое восхищение, а готовность указать на ошибки и бороться с коррупцией», — пояснил Юнашев.Проект является частью News Media Holding, в состав которого также входит новостной портал LIFE, где Юнашев долгое время проработал журналистом.
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