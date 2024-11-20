«Хромая утка»: Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена по ATACMS

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что решение Вашингтона разрешить Киеву удары ATACMS вглубь РФ грозит гибелью самим гражданам США. Об этом он написал в социальной сети Х.
Журналист назвал Байдена «хромой уткой» и добавил, что тот только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. По словам Карлсона, после этого решения все американцы крайне близки к тому, чтобы быть убитыми.
Таким образом журналист прокомментировал видеосюжет о российских бомбоубежищах «КУБ-М».
Напомним, ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщило, что действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории РФ.
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Таким образом журналист прокомментировал видеосюжет о российских бомбоубежищах «КУБ-М».
Напомним, ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщило, что действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории РФ.
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Екатерина Коршунова