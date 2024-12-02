Названы дата и время прямой линии Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Прямая линия президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в полдень, заявил в Telegram-канале журналист Кремлевского пула Александр Юнашев. Он добавил, что «буквально на днях» откроются колл-центры для обращений к российскому лидеру.
«Сообщение Путину традиционно может отправить кто угодно и откуда угодно. Кстати, в прошлом году (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий) Песков сказал мне, что шанс есть даже у (президента Украины Владимира) Зеленского», — сказано в публикации.В Кремлевском пуле отметили, что прямую линию Путина совместят с большой пресс-конференцией.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что мероприятие запланировано на вторую половину декабря.
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Никита Кротов