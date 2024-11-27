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Турецкий журналист Эрхан Куадзба в статье для издания dikGAZETE выразил сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытания новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник». Он отметил, что даже испытания без ядерных боеголовок вызывают тревогу в западных странах.
По мнению автора статьи, испытания «Орешника» являются серьезным сигналом от России. Москва демонстрирует готовность защищать свои интересы, если Запад продолжит угрозы. Куадзба подчеркивает, что российский ядерный арсенал может уничтожить всех членов НАТО, а испытания ракеты стали своеобразным предупреждением для альянса.
Журналист упомянул план НАТО «Operation Deutschland», предполагающий использование Германии как логистического хаба для переброски сил на восток в случае войны. Он выразил сомнения в способности альянса реализовать эту стратегию на фоне текущих событий.
По его словам, испытания «Орешника» — это явный сигнал для Запада, который, вероятно, вынудит страны пересмотреть свои действия.
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Журналист упомянул план НАТО «Operation Deutschland», предполагающий использование Германии как логистического хаба для переброски сил на восток в случае войны. Он выразил сомнения в способности альянса реализовать эту стратегию на фоне текущих событий.
По его словам, испытания «Орешника» — это явный сигнал для Запада, который, вероятно, вынудит страны пересмотреть свои действия.
«Западные страны, несомненно, тщательно подумают над этим сигналом. Запад, атакующий российские территории через киевский режим, еще никогда в жизни не получал такой сильной пощечины», — резюмировал журналист.Читайте также:
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Мария Моисеева