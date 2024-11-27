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Турецкий журналист поразился, как сильно НАТО испугал «Орешник»

dikGAZETE: НАТО испугалось российской ракеты даже без ядерного заряда
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Турецкий журналист Эрхан Куадзба в статье для издания dikGAZETE выразил сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытания новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник». Он отметил, что даже испытания без ядерных боеголовок вызывают тревогу в западных странах.
По мнению автора статьи, испытания «Орешника» являются серьезным сигналом от России. Москва демонстрирует готовность защищать свои интересы, если Запад продолжит угрозы. Куадзба подчеркивает, что российский ядерный арсенал может уничтожить всех членов НАТО, а испытания ракеты стали своеобразным предупреждением для альянса.

Журналист упомянул план НАТО «Operation Deutschland», предполагающий использование Германии как логистического хаба для переброски сил на восток в случае войны. Он выразил сомнения в способности альянса реализовать эту стратегию на фоне текущих событий.



По его словам, испытания «Орешника» — это явный сигнал для Запада, который, вероятно, вынудит страны пересмотреть свои действия.

«Западные страны, несомненно, тщательно подумают над этим сигналом. Запад, атакующий российские территории через киевский режим, еще никогда в жизни не получал такой сильной пощечины», — резюмировал журналист.
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«По 80 тысяч»: Украинский депутат высказал шокирующие обвинения в адрес Зеленского
Депутат Дубинский: Зеленский сократит население до 10 млн человек ради Евросоюза
27 ноября 2024, 04:25

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под следствием по обвинению в государственной измене, высказал на своем YouTube-канале предположение о том, что президент Владимир Зеленский стремится сократить население Украины до 10 миллионов человек для упрощения интеграции в Европейский союз.
Он отметил, что меньшая численность населения предполагает меньшее количество обязательств перед ЕС, таких как квоты на евродепутатов и социальная инфраструктура.

«Общая цель — сократить количество населения до 10 миллионов человек и получить за это бабки. Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории», — прямолинейно сказал депутат Рады.
По мнению Дубинского, значительное сокращение населения выгодно и с точки зрения аграрного бизнеса, потому что теперь комбайн может спокойно ехать из одной точки в другую.

«Нет дорог, нет населенных пунктов, не нужно строить школы», — добавил он.
Политик также заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак во время планируемого визита в США собирается предложить американским властям сделку, предполагающую использование миллионов украинцев в боевых действиях за значительную денежную компенсацию.

«Сделка великолепна. По 80 тысяч за одного украинца», — уточнил Дубинский.
Эти заявления вызвали резонанс, однако Дубинский остается под следствием, а его обвинения официально не подтверждены.

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Морпех РФ рассказал о захвате британца, корректировавшего действия ВСУ
Взятый в плен британский наемник Андерсон корректировал действия ВСУ
27 ноября 2024, 02:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В ходе штурма украинского опорного пункта в приграничье Курской области российские военные взяли в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона, передает ТАСС.
Как сообщил командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Бах, Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ, а также использовал беспилотники для разведки позиций российских военных.

«У них (речь идет о ВСУ) всегда работают с ними беспилотные летательное аппараты, которые разведывают, смотрят, где мы, что мы, как мы», — поделился морпех.
Бах также рассказал, что их подразделения успешно обманывают операторов дронов, создавая ложные цели и оставаясь незаметными на реальных позициях. По словам бойца, плененный наемник признался, что украинские войска не ожидали такой внезапной атаки.

Кроме того, британец сообщил, что иностранные наемники активно участвуют в боевых действиях и на других позициях ВСУ в Курской области.

Ранее «Радио 1» писало, что боец ВС РФ заявил о попытке украинской армии добить сдавшегося британского наёмника.

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#военные
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#вс рф
#наемники
#великобритания
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Пентагон официально подтвердил одобрение Киеву на удары ATACMS вглубь России
26 ноября 2024, 23:21

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Министерство обороны США подтвердило разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил журналистам на брифинге, что украинские силы могут применять эти ракеты в рамках самообороны.
«Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны», — заявил Райдер во вторник.
По его словам, удары на данный момент сосредоточены на Курской области.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения на использование этих ракет для атак по Курской области и прилегающим районам.

Однако на тот момент Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать заявление Кирби, сделанное в понедельник.

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#ракеты
#пентагон
#россия
#украина
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Боец ВС РФ заявил о попытке украинской армии добить сдавшегося британского наёмника
26 ноября 2024, 22:35

Фото: iStock/ Semen Salivanchuk

Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах сообщил о попытке армии Украины добить британского наёмника, который решил сдаться в плен российским военным на курском направлении, проинформировало ТАСС.
Бах говорил, что для этого Вооружённые силы Украины использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и открыли огонь из минометов.

Российский пехотинец обратил внимание, что он принимал участие в захвате опорного пункта украинской стороны, по итогам которого британский наемник был взят в плен. Бах уточнил, что сначала ВСУ пытались обстрелять пленных из минометов, а в то время когда британца переправляли через реку, армия Украины атаковала отряд военнослужащих РФ FPV-дроном — украинцы скинули на них осколочный боеприпас.

«Всегда всем рискуем, чтобы вывести, спасти их. Все были в шоке от того, что ВСУ бьют по своим. А британец вообще ошалел. Он понял, что его хотят просто убить свои же», — подчеркнул военный.

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#наемник
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Орбан спрогнозировал фантастический 2025 год, если украинский конфликт завершится
26 ноября 2024, 22:16

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальных сетях заявил, что 2025 год будет фантастическим при одном условии: если конфликт на Украине будет урегулирован.
«Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы», — говорилось в сообщении венгерского политика.

Ранее Виктор Орбан поговорил по телефону с выигравшем на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Премьер-министр Венгрии не рассказал о содержании разговора с республиканцем.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Средства ПВО отражают атаку беспилотников над Салаватом в Башкирии
26 ноября 2024, 22:01

Фото: iStock/ NiseriN

На территории башкирского города Салават средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников, передал Телеграм-канал Mash Batash.
Один из дронов местный житель смог снять на видео. На кадрах можно увидеть аппарат самолетного типа, который летит с характерным звуком на фоне ночного неба.

В канале уточнили, что связались с главой Салавата Альбертом Муталовым. Чиновник заявил, что слышал о беспилотниках, однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Позднее ГК ЧС по республике Башкортостан сообщил, что угрозы БПЛА в Салавате нет.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины попытались убить главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру и его заместителя, а ещё иных сотрудников администрации. В результате атаки вражеских беспилотников не было пострадавших.

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#чс
#башкортостан
#башкирия
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Блинкен: Вашингтон сделает все, чтобы успеть усилить Киев до прихода Трампа
26 ноября 2024, 21:29

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Белый дом под руководством президента Джо Байдена применит всевозможные усилия, чтобы успеть усилить Украину обещанными вооружениями для продолжения конфликта с РФ до прихода к власти республиканца Дональда Трампа, передал Sky News.
Об таком решении на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7 объявил госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен.

«Мы будем поддерживать Украину и Европу до последнего дня этой администрации. Это отражается в двухпартийной поддержке в обеих палатах Конгресса, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины, а также в поддержке со стороны общественности», — подчеркнул Энтони Блинкен.

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки обратил внимание, что Белый дом намерен сделать всё возможное, чтобы Украина могла либо продолжать сражаться в следующем 2025 году, «либо вести переговоры с позиции силы», если того потребует ситуация.

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#сша
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Украинская армия атаковала Васильевку и Каменку-Днепровскую в Запорожской области
26 ноября 2024, 21:28

Фото: iStock/ Gennadiy Kravchenko

Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий заявил в своём Телеграм-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали города Васильевка и Каменка-Днепровская.
«Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьет по гражданской инфраструктуре», — сообщил Антон Тицкий.

По словам заместителя губернатора региона, Вооружённые силы Украины атаковали гражданскую инфраструктуру городов. Так, в Васильевке целью беспилотного летательного аппарата, отправленного Киевом, было здание почтового отделения, но его удалось сбить российским военнослужащим. Каменка-Днепровская подверглась обстрелу со стороны артиллерии армии Украины.

Ранее пресс-служба Минобороны передавала, что военнослужащие армии России пострадали в результате атак ВСУ по Курской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS 23 и 25 ноября.

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#запорожская область
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Канцлер Нехаммер: Австрия может быть площадкой для переговоров по украинскому конфликту
26 ноября 2024, 21:11

Фото: iStock/ Diy13

Во время телефонной беседы с избранным президентом США Дональдом Трампом австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Австрия готова стать площадкой для мирных переговоров по украинскому конфликту, проинформировал телеканал Puls24.
«Я предложил Австрию в качестве хорошего места для переговоров как нейтральную страну», — заявил Карл Нехаммер.

В ходе диалога с победившим на выборах президента Соединённых Штатов Америки Нехаммер объявил, что Австрия последовательно выступала и продолжит поддерживать скорейшую деэскалацию украинского кризиса, поэтому Вена по-прежнему «готова стать площадкой для проведения международных мирных переговоров». Ещё подчёркивалось, что лидеры двух стран обменялись мнениями о возможностях завершения конфликта.

Как передал канцлер Австрии, его разговор с Дональдом Трампом быстро сконцентрировался на Украине. Избранный президент США попросил Карла Нехаммера «дать свою оценку» ситуации.

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