Компания «Рандеву» получила 26 предостережений Роспотребнадзора за год

21 января 2026, 15:55

Фото: Istock/Shutter2U

Роспотребнадзор выдал мультибрендовой сети магазинов обуви, одежды и аксессуаров «Рандеву» 26 предостережений за год. Поводом стали жалобы покупателей на качество товаров и обращения сотрудников по поводу зарплат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.