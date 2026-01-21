Компания «Рандеву» получила 26 предостережений Роспотребнадзора за год
Роспотребнадзор выдал мультибрендовой сети магазинов обуви, одежды и аксессуаров «Рандеву» 26 предостережений за год. Поводом стали жалобы покупателей на качество товаров и обращения сотрудников по поводу зарплат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Покупатели чаще всего жаловались на дефекты обуви и сумок, которые проявлялись при носке. Работники сообщали о задержках выплат и сокращении окладов. По сведниям источника, перед корпоративом компания снизила зарплаты сотрудникам среднего звена в два раза, а ведущим продавцам — в три.
Кроме того, ухудшились и условия труда: рабочий день длится 10–12 часов, менеджеры постоянно делают замечания и требуют объяснительных. Это привело к волне увольнений и проверкам контролирующих органов.
Отдельные претензии к компании предъявил Росприроднадзор. «Рандеву» импортировала 160 тонн товаров для утилизации, но не оплатила вовремя экосбор и не сдала обязательную отчётность. Отмечается, что в 2021 году компания передала товары в залог банку на сумму около 1,5 млрд рублей.
