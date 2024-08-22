В Севастополе отменили воздушную тревогу, движение по Крымскому мосту открыто

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Воздушную тревогу отменили в Севастополе, движение по Керченскому мосту открыто сообщает губернатор региона Михаил Развозжаев в Telegram-канале.
«Отбой воздушной тревоги!» — говорится в публикации чиновника.Севастопольские власти призвали граждан быть осторожными из-за суббоеприпасов, которые могут быть на земле после ликвидации российскими средствами противовоздушной обороны вражеской техники. Об обнаружении суббоеприпасов просят сообщать в оперативные службы.
Боевики ВСУ регулярно запускают свои беспилотники, которые сбиваются российской ПВО.
Спецоперация на Украине продолжается, противник пытается атаковать приграничные территории РФ, получая отпор.
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Никита Кротов