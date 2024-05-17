В Севастополе отражают атаку беспилотников с помощью стрелкового оружия

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что украинские беспилотники атакуют город.
«В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет», — рассказал Развожаев в своем Телеграм-канале.Как утверждает глава города, БПЛА сбивают при помощи стрелкового оружия. Таким оружием считают оружие калибром меньше 20 миллиметров — пистолеты, револьверы, автоматы, винтовки, карабины, ружья, ручные пулеметы и пистолеты-пулеметы.
Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным сведениям.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Алина Юрчак