Названы условия, при которых НАТО отправят войска на Украину

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В НАТО продолжают обсуждать отправку войск на Украину для участия в спецоперации.
Об этом сообщает The New York Times. По мнению издания, успехи российской армии на фронте вынуждают НАТО помогать Украине. Пока альянс готов отправить на фронт своих военных, которые будут обучать украинских боевиков.
По словам неназванных источников, американские дипломаты признают, что Вооруженные силы Украины недостаточно подготовлены для противостояния РФ. Сейчас украинские боевики проходят подготовку в Европе. Перенос обучения на Украину поможет инструкторам быстрее собирать информацию о фронте и адаптировать программу подготовки, добавляют там.
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Алёна Самарева