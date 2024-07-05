В Домодедово трое мужчин облили прохожих из шланга и подрались с коммунальщиками

Фото: "МВД-Медиа"
В Подмосковье полицейские задержали троих приезжих мужчин, которые обливали прохожих из шланга, а после устроили драку с коммунальщиками. Как сообщили в «МВД-Медиа», в отношении подозреваемых возбудили уголовные дела о хулиганстве.
По предварительным данным от МВД, все произошло во дворе дома на улице Курыжова в городе Домодедово. Трое мужчин поливали прохожих холодной водой из шланга. Сотрудники управляющей компании, увидев, что происходит, решили сделать замечание.
Нарушителей вскоре задержали и отправили под домашний арест на время следствия. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 213 УК о хулиганстве. Максимальное наказание по ней – 7 лет колонии.
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«В ходе словесного конфликта между двумя подельниками и работниками предприятия завязалась драка. Во время потасовки третий сообщник стал поливать из шланга потерпевших», – пояснили в «МВД-Медиа».
Нарушителей вскоре задержали и отправили под домашний арест на время следствия. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 213 УК о хулиганстве. Максимальное наказание по ней – 7 лет колонии.
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Данил Пономарев