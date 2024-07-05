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В Домодедово трое мужчин облили прохожих из шланга и подрались с коммунальщиками

05 июля 2024, 21:28
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Фото: "МВД-Медиа"

В Подмосковье полицейские задержали троих приезжих мужчин, которые обливали прохожих из шланга, а после устроили драку с коммунальщиками. Как сообщили в «МВД-Медиа», в отношении подозреваемых возбудили уголовные дела о хулиганстве.
По предварительным данным от МВД, все произошло во дворе дома на улице Курыжова в городе Домодедово. Трое мужчин поливали прохожих холодной водой из шланга. Сотрудники управляющей компании, увидев, что происходит, решили сделать замечание.

«В ходе словесного конфликта между двумя подельниками и работниками предприятия завязалась драка. Во время потасовки третий сообщник стал поливать из шланга потерпевших», – пояснили в «МВД-Медиа».


Нарушителей вскоре задержали и отправили под домашний арест на время следствия. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 213 УК о хулиганстве. Максимальное наказание по ней – 7 лет колонии.

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#хулиганство
СК: Бывшего депутата Госдумы РФ Пономарева* объявили в международный розыск
05 июля 2024, 21:49

Фото: istockphoto/Prathaan

Следственный комитет завершил расследование по делу бывшего Государственной думы РФ Ильи Пономарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о ВС России, сообщил СК РФ в своем телеграм-канале. Одновременно с этим экс-депутата объявили в международный розыск и избрали ему меру пресечения.
По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на Украине, поучаствовал в видеотрансляции и дал интервью, где публично распространял ложную информацию о действиях ВС РФ, а также оправдывал терроризм на территории России.

Бывший депутат ГД Пономарев* сбежал из России в 2014 году после того, как против него открыли уголовное дело о растрате. Сначала он скрывался в США, а потом перебрался на Украину, где получил от властей разрешение на временное проживание, а после и гражданство.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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#интервью
#депутат
#вс рф
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В Петрозаводске арестован убивший экс-супругу на рабочем месте мужчина
05 июля 2024, 21:39

Фото: istockphoto/showcake

По обвинению в убийстве экс-супруги прямо на рабочем месте арестован мужчина в Петрозаводске. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ. Следователи уточнили, что по их версии злоумышленник нанес женщине не меньше 14 ударов ножом. Обвиняемого заключили под стражу.
«4 июля 2024 года в дневное время мужчина пришел в офис по месту работы своей бывшей супруги в городе Петрозаводске. В присутствии коллег он нанес женщине множественные ножевые ранения», — говорится в сообщении.

Женщина потеряла много крови и скончалась до приезда медиков. Открыто уголовное дело по статье об убийстве.

Известно, что пара развелась примерно год назад, мужчина убил бывшую супругу из-за ревности. Двое несовершеннолетних детей лишились матери.

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#россия
#криминал
#убийство
#новости
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«Кислотного маньяка» из Монино признали невменяемым по результатам экспертизы
05 июля 2024, 18:53

Фото: istockphoto/blinow61

Невменяемым по результатам экспертизы признали так называемого «кислотного маньяка» из Монино. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.
До этого 31-летний педагог одного из вузов Подмосковья Андрей Сулейманов облил серной кислотой подростка. У несчастного в результате инцидента остались ожоги ног и спины. Кроме того, злоумышленник выплеснул кислоту в лицо женщине.

Как отмечали в региональном Следкоме, преподаватель «не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».

Дело направили в суд, чтобы Сулейманова отправили на принудительное лечение.

Ранее сообщалось, что в столице мигранты избили экс-сотрудника контрразведки, когда тот решил заступиться за честь и достоинство супруги и самого себя.

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#россия
#подмосковье
#криминал
#новости
#следственный комитет
#новости подмосковья
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Автоэксперт Кадаков объяснил возгорание машины в Люберцах
05 июля 2024, 18:45

Фото: iStock/Srdjanns74

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что причиной возгорания автомобиля в Люберцах, вероятнее всего, стала техническая неисправность, а не жара.
«Хороший антифриз не горит. Едва ли так быстро могли установить причину возгорания. Исправные автомобили не горят. Да и чего им гореть? В Эмиратах жара похлеще и машины почему-то не горят», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.

До этого прямо на дороге в подмосковных Люберцах взорвался автомобиль.

Ранее сообщалось, что водителя автобуса на севере Москвы отправили в больницу после взрыва газового оборудования на крыше. Очевидица взрыва Мария заявляла, что пострадал при происшествии лишь водитель.

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#автомобили
#машины
#техника
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В Москве мигранты до полусмерти избили камнями и кирпичами ветерана ФСБ — видео
05 июля 2024, 18:36

Фото: istockphoto/Diy13

Ветерана ФСБ до полусмерти избили камнями и кирпичами мигранты в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на активистов «Русской общины».
На офицера напали в подъезде, когда он с супругой шел домой. Пара услышала от проходящих мимо оскорбления в свою сторону. Мужчина не стерпел хамства, и, заведя жену домой, закрыл дверь, сказав «ни при каких обстоятельствах не выходить».

Затем офицер пошел разговаривать с представителями среднеазиатских народов, но те напали толпой, ударяя пострадавшего всем, что было под рукой — арматурой, кирпичами, бетонными блоками.

После ветерана облили краской, целясь в открытые раны на голове. Из-за этого медикам не сразу удалось обработать их и зашить.
У мужчины множественные ушибы тела, а также травмы головы, перелом носа, порез руки. Для его спасения хирурги буквально «собрали» череп.

Жена офицера пошла к полицейским, однако злоумышленников даже не задержали. Позже она обратилась к активистам, которые оперативно помогли и решили переговорить с представителями МВД.

Дело сдвинулось после того, как активисты скооперировались с сотрудниками ФСБ и задержали нарушителей. С работы их уже уволили, а теперь еще грозит выдворение из России.

«Сотрудников и ветеранов силовых ведомств в обиду не дадим, готовы бороться за них и вместе с ними!» - прокомментировали общественники.

Сейчас представители общественной организации хотят добиться ужесточения наказания для тех, кто участвовал в избиении экс-сотрудника контрразведки.

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#россия
#москва
#фсб
#мигранты
#новости
#криминал
#избиение
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В Воронеже один человек погиб при нападении неизвестного на здание ФСБ
05 июля 2024, 17:42

Фото: IStock/irene_rebrova

В Воронеже сегодня вечером, 5 июля, напали на здание местного управления ФСБ. Погиб один человек, однако атаке подвергся не основной корпус ведомства, сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, преступника уже поймали, но его личность и цели нападения на объект ФСБ пока что не сообщают.

«Осторожно, новости» заявляют, что погибший – сотрудник при исполнении, получивший огнестрельное ранение. Однако официальных комментариев и заявлений насчет инцидента пока не было.

Ранее, самарское отделение ФСБ сообщало, что на местном оборонном предприятии удалось предотвратить теракт. По данным правоохранителей, задержан самарец, который с прошлого года переписывался с участником радикальной проукраинской организации, согласившись на совершение диверсионно-террористического акта в регионе.

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#воронеж
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India Times: Британскую учительницу посадили за интим с учениками на 6,5 года
05 июля 2024, 17:31

Фото: istockphoto/artisteer

За интимную связь с учениками на 6,5 года посадили учительницу из Великобритании Ребекку Джойнс. По сообщению издания India Times, подросткам было 15 и 16 лет. Со вторым женщина продолжала общаться, когда была под залогом.
По версии следствия, перед тем, как совершить преступление женщина активно и настойчиво общалась с ребятами в сети, а также преподносила подарки. Один из пострадавших показал суду заявление, где жаловался на психологическое насилие, принуждения и манипуляции.

В четверг 30-летняя подсудимая родила, но ее ребенка забрали спустя несколько часов, признав виновной и назначив наказание в виде тюремного заключения.

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#великобритания
#криминал
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#новости
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В Екатеринбурге полиция провела рейд в городке мигрантов
05 июля 2024, 16:56

Фото: istockphoto/blinow61

Городок мигрантов обнаружили полицейские в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых. Он отметил, что поводом для внезапной проверки послужила информация о нелегалах, которые проживали в строительных вагончиках-контейнерах, образовавших целый мини-городок.
«Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Сыщики обнаружили и доставили в ОВД для оформления официальных документов 53 человека. Все они на основании протоколов полиции и по решению судебных органов будут в ближайшее время выдворены за пределы РФ», — сказал полковник.

По словам офицера, операция проводилась совместно с ФСБ, СОБРом, сотрудниками центра по противодействию экстремистской деятельности, подразделениями по миграционным вопросам.

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#россия
#полиция
#фсб
#мигранты
#рейды
#новости
#екатеринбург
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Чиновник Белых трагически погиб, помогая бойцам СВО
В Курской области чиновник погиб при заготовке дров для бойцов СВО
05 июля 2024, 16:30

Фото: iStock/Soumen Hazra

Врио главы Советского района Курской области Сергей Белых погиб, когда помогал заготавливать дрова для бойцов спецоперации, об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
«Сегодня утром во время работ по заготовке дров для нужд СВО недалеко от посёлка Кшенский случилось трагическое происшествие. В результате падения срубленного дерева пострадал и.о. главы Советского района Сергей Валентинович Белых», — рассказал Смирнов.

По словам губернатора, пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу, однако, несмотря на старания врачей, скончался от полученных травм.

Смирнов пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего и выразил им искренние соболезнования.

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#курская область
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